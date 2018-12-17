Вопросы по подъёму ПД-50 и состоянию аэрофинишера "Адмирала Кузнецова"

Более полутора месяцев прошло с момента аварии на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, когда затонул (частично) крупнейший (наряду с ПД-41) плавучий док в нашей стране – ПД-50.

Источник изображения: Christopher Michel - https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18996981764

На тот момент там велись ремонтно-модернизационные работы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Рухнувшие в момент затопления плавдока башенные краны повредили палубу авианосца, причём, по некоторым данным, серьёзные повреждения получил тот участок палубы, где располагается аэрофинишер. В этой связи возникли вопросы о состоянии тормозных барабанов системы. Если удар крана пришёлся в эту часть, то это могло привести к повреждению системы гидравлики, отвечающей за рассеивание кинетическую энергии самолёта, садящегося на палубу. Однако в ОСК, как известно, заявили, что ситуация с затоплением ПД-50 и падением кранов на палубу "Адмирала Кузнецова" на сроки ремонта боевого корабля не повлияет.

Ранее отмечалось, что бригады водолазов изучают корпус ПД-50 на предмет степени усталости металла. О завершении этих работ и итоговом их анализе не сообщается. В свою очередь это может говорить о том, что в ближайшее время работы по подъёму затонувшего плавдока начаты не будут.

На этом фоне обращает на себя внимание публикация в "Новой газете", в которой представлен разговор журналиста с одним из создателей ПД-50. Напомним, плавдок для нужд ВМФ Советского Союза был построен в шведском Гётеборге в 1979 году – на судостроительной верфи Gotaverken. Собеседник "Новой" сообщает примечательную деталь: конструкция ПД-50 такова, что затонуть он не может по определению. Тогда что же стало причиной затопления плавдока на 82-м судоремонтном заводе?

В материале рассказано о череде неудач, которые преследовали плавдок ещё до сдачи в ВМФ СССР. Одна из таких связана именно с работой насосов. Из-за их неправильной работы в один из моментов строительства 330-метрового гиганта произошёл гидроудар по корпусу и ПД-50 "всплыл с вмятинами". Отмечено, что стальные листы ПД были буквально вдавлены внутрь, вследствие чего их пришлось в экстренном порядке "переваривать". Это было за несколько дней до передачи советским морякам. Работы шведам пришлось форсировать.

Повреждения ПД-50 получал и в ходе транспортировки в СССР, когда попадал в сильнейший шторм. Это тоже потребовало восстановления.

Все эти заявления дают повод задуматься над тем, насколько ПД-50 на момент ремонта "Адмирала Кузнецова" отвечал техническим требованиям и мог противостоять той или иной нештатной ситуации?

Если причиной затопления плавдока в Мурманской области действительно стала нештатная работа насосов, то значит ли это, что очередного гидроудара ПД-50 попросту не выдержал? Также возникает и вопрос к тому, насколько шведские специалисты качественно исправили плавдок, работая в "пожарном" порядке перед его отправкой в СССР? Однако высказывать претензии к шведским сварщикам спустя почти 40 лет с упомянутого инцидента, было бы несколько странно.

Зато настораживает молчание официальных лиц по поводу того, как проводились проверки состояния ПД-50 и когда же всё же будут начаты работы по подъёму одного из крупнейших плавдоков России.