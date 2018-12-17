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17.12.2018
РИА Новости

Российские самолеты МС-21 и Superjet получат революционные "уши"

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Российский пассажирский самолет МС-21
Российский пассажирский самолет МС-21.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отечественные пассажирские самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet получат революционные гарнитуры, сообщил в интервью РИА Новости дизайн-директор "Октавы" (входит в "Ростех") Владимир Шипилов.

"С гарнитурой все сложнее, так как МС-21 и "Superjet" начали проектировать давно, а гарнитуру ГНШ-А-24 сравнительно недавно. Сначала мы выпустим пробную версию, а потом будем делать гарнитуру для широкого распространения. Дело в том, что одним заказчикам мы готовим одноухую гарнитуру, а другие наши заказчики пока требуют двуухие. То есть А-24 станет в некоторой степени революционным продуктом и будет развивать целую продуктовую линейку", - сказал Шипилов.

По его словам, эта гарнитура находится в конструкторском бюро, дорабатывается. "Она будет предназначена для самолетов, производимых ПАО "Туполев", ПАО "Ил", ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "Гражданские самолеты Сухого". Но в основном она рассчитывалась для новых бортов Superjet и МС-21. В настоящее время летчики используют гарнитуры ГСШ-А-18М, сейчас готовим модернизацию этой гарнитуры для вертолета Ми-38", - отметил собеседник агентства.

Шипилов уточнил, что сейчас первая версия гарнитуры находится на стадии сдачи конструкторской документации. "Я думаю, что в 2019 году начнутся испытания в составе борта. В ГНШ-А-24 будет снижен вес, она будет достаточно легкой. Мы не хотим торопиться, мы стараемся делать продукт, который понравится летчикам", - сказал он.

14.12.2018
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Россия
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Ми-38
СуперДжет-100
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