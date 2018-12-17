Адмирал Николай Евменов рассказал о новейшей технике Северного флота

СЕВЕРОМОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы, в 2019 году флот будет принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

Как отметил командующий, в 2018 году на Северный флот поступила принципиально новая техника, которая ранее не эксплуатировалась в Вооружённых силах России.

В начале года прибыло первое уникальное судно, предназначенное для комплексных действий в Арктике – ледокол "Илья Муромец". В апреле состав флота пополнил многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". Осенью в главную базу флота прибыли два боевых корабля: фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен".

"Северному флоту повезло, мы получили три новых крана, четвертый приходит в декабре – это современнейшие краны. Два многофункциональных судна, буксиры, "Эльбрус", "Илья Муромец", строится танкер. Для нас строится одно спасательное судно. На следующий год будем принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки… У нас более 50% - самой современной техники. Думаю, мы на следующий год подойдем с другими процентами", - сказал Евменов.