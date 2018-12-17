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17.12.2018
РИА Новости

Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура

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Учебный корабль ВМФ России
Учебный корабль ВМФ России.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

На брифинге для иностранных атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства в этом году, Фомин подчеркнул, что Минобороны РФ продолжает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в формате "СМОА плюс".

"В марте 2019 года направим группу российских специалистов (20 человек) для участия в учении экспертной рабочей группы по военной медицине под председательством Мьянмы и Индии. В мае 2019 года примем участие в многостороннем военно-морском учении, которое будет организовано Сингапуром и Республикой Корея", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в рамках этого формата развивается сотрудничество в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.

"Совместно с Лаосом Россия является сопредседателем экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. Российский инженерный отряд в настоящее время принимает участие в разминировании лаосской территории. Одновременно обучаем лаосских саперов работе с инженерным оборудованием российского производства", - добавил замминистра.

14.12.2018
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