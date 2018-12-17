Войти
17.12.2018
РИА Новости

Калибровка великанов. Зачем атомоходы "Антей" вооружают новыми ракетами

684
0
+1
Офицер у атомной подводной лодки проекта 949А "Антей" в Вилючинске
Офицер у атомной подводной лодки проекта 949А "Антей" в Вилючинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Современная система навигации, повышенная живучесть, вдвое увеличенный срок службы и новое высокоточное ракетное вооружение — после масштабной модернизации атомные подводные лодки проекта 949А станут действительно универсальными и смогут решать более широкий круг задач. На днях командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что "Антеи" адаптируют под ракетный комплекс "Калибр". О целях "тюнинга" — в материале РИА Новости.

Гроза авианосцев

Подводные крейсера с крылатыми ракетами проекта 949А "Антей" заступили на службу в начале 1980-х и изначально предназначались для борьбы с авианосными группами ВМС США. При удачном стечении обстоятельств одна субмарина способна вывести из строя сам авианосец и несколько кораблей из группы охранения.

Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Основное оружие лодок — сверхзвуковой ракетный комплекс П-700 "Гранит". По расчетам советских инженеров, для преодоления ПВО авианосной группы и гарантированного уничтожения флагмана требовалось не менее 20 ракет. Каждая субмарина несет 24 ПКР. "Граниты" уникальны тем, что сами определяют крупную цель в ордере кораблей и идут к ней. В этом помогают средства обнаружения корабля-носителя или космическая система целеуказания. Также может быть задействован авиационный комплекс на базе Ту-95РЦ. Ракета летит по сложной траектории — после пуска из подводного или надводного положения поднимается на высоту до 17 километров, но как только обнаруживает и захватывает цель, снижается до 25 метров, скрываясь от корабельных РЛС. Боевая часть либо фугасная, либо ядерная, мощностью до 500 килотонн. Дальность поражения надводных целей — порядка 600 километров.

"Основное предназначение "Гранитов" — удары по надводным целям, — объясняет РИА Новости экс-командир АПЛ, Герой России Александр Астапов. — У "Калибра" более широкий спектр условий применения, больший боезапас, ему не нужна космическая система наблюдения".

АПЛ К-186 "Омск"

Источник изображения: CC BY 3.0 / Alex omen /

Новый формат

Комплекс "Калибр" располагает ракетами для ударов по наземным целям, противокорабельными и противолодочными ракетоторпедами для поражения субмарин. Дальность стрельбы достигает 2,5 тысячи километров. Еще одно преимущество — возможность размещения на самых разных типах носителей, от атомной подводной лодки до малого ракетного корабля.

Особого внимания заслуживает система наведения и навигации ракет, действующая круглосуточно и в любых метеоусловиях. Полет выполняется по непредсказуемой для противника траектории — ракета может зайти на цель с любого направления. Основная часть пути проходит в режиме "молчания", и ракета остается невидимой для средств ПВО. На конечном участке "Калибр" снижается на высоту 20 метров и разгоняется до сверхзвуковой скорости в два Маха.

Этот комплекс разрабатывался для многоцелевых подводных лодок "Ясень". Но, как выяснилось, новые ракеты идеальны и для менее крупных носителей. Из подлодок первыми после "Ясеней" их получили "дизелюхи" модернизированного проекта 636.3. Шесть таких субмарин после 2014-го пополнили боевой состав Черноморского флота. Три из них — "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино" — в 2017-м нанесли серию ударов "Калибрами" по позициям боевиков в Сирии.

"Модернизация атомоходов проекта 949А под "Калибры" — абсолютно правильное решение, — убежден экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, с которым удалось связаться РИА Новости. — О том, что подводные лодки типа "Антей" и "Акула" надо адаптировать под крылатые ракеты большой дальности, я говорил еще 20 лет назад. Это соответствует требованиям времени, перспективного планирования и возможного применения военной силы в будущем".

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

Железные "батоны"

"Антеи" построены по двухкорпусной схеме, поэтому они очень прочные и живучие, но заметно тяжелее западных однокорпусных конкурентов. За размеры и приплюснутую форму 154-метровые корабли прозвали "батонами". Максимальная глубина погружения — 600 метров, скорость — до 32 узлов. Несмотря на солидный возраст, крейсеры до сих пор остаются "рабочими лошадками" подводников, основным и одним из немногих эффективных "противоядий" от авианосных ударных соединений.

Всего планировалось построить два десятка таких сумбарин, но к распаду Советского Союза успели спустить на воду только 11. С этим проектом связана одна из самых трагичных страниц истории российского флота — в 2000-м в результате катастрофы в Баренцевом море затонула подводная лодка "Курск". Сейчас в составе флота числятся восемь "Антеев". Три несут службу на Северном флоте, пять — на Тихоокеанском. Причем "северные" крейсера недавно прошли ремонт с модернизацией в Центре судоремонта "Звездочка". Теперь пришла очередь "восточных".

Модернизация подразумевает замену почти всего внутреннего оборудования — не трогают только корпус. Расходы на это сравнимы со стоимостью нового изделия. Однако руководство ВМФ и представители оборонно-промышленного комплекса приняли, по мнению большинства военных экспертов, единственно верное решение: подлодки с невыработанным ресурсом "под нож" не пускать.

АПЛ проекта 949А "Антей"

Источник изображения: © Инфографика

15.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
3М-54
Club-N
Гранит
К-186 Омск
Ту-95
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
636.3
877 Палтус
885 Ясень
949А Антей
Авианосец
Калибр КР
КФ
СФ
ТОФ
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник