Атаковать с ходу. Самые дерзкие марш-броски русских военных

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Втайне подготовить целую армию, скрытно вывести подразделения на исходные и быстро перебросить в тыл врага — внезапные марш-броски на большие расстояния не раз помогали одержать победу даже при вроде бы безнадежном раскладе сил. РИА Новости публикует подборку самых дерзких операций советских и российских войск.

Поддержать восстание

Последней стратегической наступательной операцией Красной армии в годы Великой Отечественной войны стало освобождение Праги, завершившееся уже после капитуляции Германии. Командующий 1-м Украинским фронтом Иван Конев получил приказ к 3 мая 1945-го завершить боевые действия в Берлине и готовить войска к переброске для стремительного наступления на столицу Чехословакии с севера. С юга по немецкому гарнизону должны были ударить части 2-го Украинского. Операцию планировали на 7 мая, однако 5 мая в Праге поднялось восстание. Чтобы не позволить немцам его подавить, войскам Конева пришлось начать наступление раньше задуманного и выполнить почти 300-километровый марш-бросок из Берлина на юг. Первый Украинский отправился в путь 6 мая.

Танк Т-34 в Праге Источник изображения: © РИА Новости

Массированная переброска войск прошла без сучка и задоринки. Уже в три часа ночи 9 мая 1945-го передовые части 3-й гвардейской и 4-й гвардейской танковых армий вступили в Прагу. Немецкие части, не ожидавшие столь скорого прибытия советского авангарда, были опрокинуты и бежали из города. К 13 часам того же дня гитлеровцев в городе не осталось, но Красная армия продолжала их преследовать. В результате Пражской операции, завершившейся 11 мая, была полностью уничтожена группа армий "Центр" и часть сил группы армий "Юг".

Через горы и пустыню

Восьмого августа 1945-го СССР объявил войну Японии, и на следующий день войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Амурской речной флотилией начали боевые действия против императорских войск на фронте протяженностью более четырех тысяч километров. Особенно отличилась в боях 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Андрея Кравченко, принимавшая участие в Хингано-Мукденской операции и совершившая героический марш-бросок через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган с выходом в глубокий тыл Квантунской армии. В первый день наступления главным противником армии была маньчжурская природа — сухая степь с песчаными почвами, которую боевой технике было сложно преодолеть. Стояли жаркие дни, многие красноармейцы получили тепловой удар, воды не хватало. Однако уже к вечеру 10 августа 6-я армия достигла хребта Большой Хинган.

Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг Источник изображения: © РИА Новости

Чтобы пересечь труднопроходимую горную цепь высотой до 1500 метров, советским войскам потребовалось всего чуть более суток, хотя японское командование рассчитывало, что это займет недели. Передовые части 6-й гвардейской танковой армии добрались до города Лубэя на обратном склоне Хингана 11 августа. Гарнизон противника сдался практически без боя. Японские военачальники до последнего не верили, что через непроходимый хребет можно так быстро перебросить танки и артиллерию. Но нельзя сказать, что это далось советским военным легко. Шли дожди, грунт был скользким. На крутых склонах танки приходилось спускать, сцепив их тросами. Огромную работу проделали саперы, обеспечившие прокладку дороги по сложным участкам. Тем не менее армии удалось прорваться в Центральную Маньчжурию раньше срока и выйти японцам в глубокий тыл. Именно этот марш-бросок во многом предопределил скорый разгром Квантунской армии.

Приштинский сюрприз

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил исторический марш-бросок в сербский город Приштина, столицу охваченного войной Косово. К тому моменту Североатлантический альянс уже несколько месяцев бомбил Союзную Республику Югославия. Сухопутные войска НАТО должны были войти в спорный регион как раз 12 июня, со стороны Македонии, однако россияне в самый последний момент их опередили. Батальону ВДВ поставили задачу взять под контроль аэропорт Слатина, способный принимать тяжелые транспортные самолеты. Операция имела две цели. Политическую — поставить руководство альянса перед фактом: российские миротворцы должны получить в Косово свою зону ответственности. И военную — обеспечить переброску в регион подкреплений по воздуху.

Российские миротворцы во время построения по прибытии на аэродром Слатина в Косово Источник изображения: © РИА Новости / Якутин

Колонна из 15 БТР и 35 грузовиков преодолела 800 километров всего за десять часов. Десант шел без остановок, бросив по дороге несколько машин, не выдержавших бешеного темпа. Механики-водители бронетранспортеров лили себе на головы воду из фляжек, чтобы не потерять сознание от духоты и усталости. Стремительный марш-бросок остался незамеченным для разведок стран НАТО. И когда утром 12 июня к Слатине приблизилась колонна британских танков, их неожиданно встретил батальон бойцов в российской форме, полностью готовый к бою. До кровопролития, к счастью, не дошло, позже сторонам удалось договориться о совместном использовании аэродрома. Но крылатая пехота тогда доказала, что российских военных рано списывать со счетов.

Рейд на Гори

Точку в скоротечном вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году поставил марш-бросок на территорию Грузии двух рот 104-го десантно-штурмового полка под командованием полковника Геннадия Анашкина, проведенный 10 августа из Цхинвала. Целью рейдовой группы на БМД, усиленной четырьмя самоходками "Нона" и четырьмя БТР, был город Гори в 30 километрах южнее югоосетинской столицы. Там находились стратегически важные склады боевой техники, оружия и боеприпасов; их захват позволял завершить войну в считаные дни. В пути десантники неоднократно подвергалась атакам грузинской авиации, а в районе села Хетагурово попали под удар танков, однако противник отступил.

Российский танк в пригороде Цхинвала Источник изображения: © РИА Новости / Саид Гуциев

На подходе к Гори российские десантники расстреляли грузинскую военную колонну у селения Вариани. Город был взят днем 12 августа. Десантники захватили все господствующие высоты, провели успешный штурм телевышки, параллельно уничтожив противотанковую батарею противника. Грузинские войска торопливо отступали, бросая технику и вооружение. В самом Гори российским солдатам досталось несколько крупных арсеналов. По воспоминаниям Анашкина, его бойцы заходили в казармы, сбивали замки с оружейных комнат и забирали из пирамид нетронутые автоматы. Ночью в тот же день было объявлено, что российские войска прекращают боевые действия.