Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25
Штурмовики Су-25.
Источник изображения: rg.ru
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии.
Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы Кант Центрального военного округа, после чего взяли курс на полигон Эдельвейс.
Полеты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час. Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.
16.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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