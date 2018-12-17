Войти
17.12.2018
РИА Новости

Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25

422
0
0
Штурмовики Су-25
Штурмовики Су-25.
Источник изображения: rg.ru

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии.

Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы Кант Центрального военного округа, после чего взяли курс на полигон Эдельвейс.



Полеты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час. Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.

16.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.09.2018
Лагерь условных боевиков обстреляли "Искандерами" на учениях в Киргизии
25.09.2018
Около 30 военных самолетов и вертолетов РФ перебросили в Киргизию на учения СНГ
15.09.2017
Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй
29.03.2017
Военные РФ в Таджикистане защитили особо важные объекты с помощью беспилотников
23.09.2016
Российские летчики сделали более 100 вылетов на учениях стран ШОС
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник