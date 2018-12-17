Войти
17.12.2018
bmpd.livejournal.com

В Китае спущено на воду гидрографическое судно для ВМС Пакистана

375
0
0

Как сообщили ВМС Пакистана, 10 декабря 2018 года на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. (входящем в состав группы Shanghai Bestway Enterprise Development Group Co., Ltd.) в Янчжуне (Чжэньцзян, провинция Цзянсу), находящемся на реке Янцзы, состоялся спуск на воду строящегося для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020.

Строящееся на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографическое судно проекта DJCH8020 перед спуском на воду. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) ВМС Пакистана

Строительство судна осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным министерством оборонной промышлености Пакистана с Jiangsu Dajin Heavy Industries в мае 2017 года по результатам тендера на проектирование и постройку, и, как можно судить, частично финансируется правительством КНР в рамках программ содействия Пакистану. Первоначально пакистанской стороной планировалось, что судно должно строиться на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) из поставляемых из КНР конструкций, однако в итоге судно полностью построено на китайской верфи.

Постройка судна была начата Jiangsu Dajin Heavy Industries в феврале 2018 года. Судно (название пока не объявлено) имеет полное водоизмещение около 3000 тонн и длину 80,8 м и будет оснащено самым современным оборудованием. Передача судна пакистанскому флоту намечена на август 2019 года.

Спуск на воду строящегося на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) baijiahao.baidu.com

Китайские и пакистанские представители во время церемонии спуска на воду строящегося на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) ВМС Пакистана

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Компании
KSEW
Похожие новости
04.04.2017
На верфи KSEW заложен киль четвертого катера класса «Азмат» для ВМС Пакистана
21.12.2016
Верфь KSEW приступила к строительству четвертого катера класса «Азмат» для ВМС Пакистана
19.10.2016
Китай подтвердил подписание контракта на продажу ВМС Пакистана 8 НАПЛ
07.03.2012
Военная промышленность Пакистана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:28
  • 13
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 17.12 10:27
  • 1
У нового "Академика Ковалева" отвалился якорь
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ