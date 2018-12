В Китае спущено на воду гидрографическое судно для ВМС Пакистана

Как сообщили ВМС Пакистана, 10 декабря 2018 года на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. (входящем в состав группы Shanghai Bestway Enterprise Development Group Co., Ltd.) в Янчжуне (Чжэньцзян, провинция Цзянсу), находящемся на реке Янцзы, состоялся спуск на воду строящегося для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020.

Строящееся на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографическое судно проекта DJCH8020 перед спуском на воду. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) ВМС Пакистана

Строительство судна осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным министерством оборонной промышлености Пакистана с Jiangsu Dajin Heavy Industries в мае 2017 года по результатам тендера на проектирование и постройку, и, как можно судить, частично финансируется правительством КНР в рамках программ содействия Пакистану. Первоначально пакистанской стороной планировалось, что судно должно строиться на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) из поставляемых из КНР конструкций, однако в итоге судно полностью построено на китайской верфи.

Постройка судна была начата Jiangsu Dajin Heavy Industries в феврале 2018 года. Судно (название пока не объявлено) имеет полное водоизмещение около 3000 тонн и длину 80,8 м и будет оснащено самым современным оборудованием. Передача судна пакистанскому флоту намечена на август 2019 года.

Спуск на воду строящегося на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) baijiahao.baidu.com

Китайские и пакистанские представители во время церемонии спуска на воду строящегося на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Со., Ltd. для ВМС Пакистана гидрографического судна проекта DJCH8020. Янчжун (Чжэньцзян), 10.12.2018 (с) ВМС Пакистана