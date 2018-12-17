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17.12.2018
bmpd.livejournal.com

Малый ударный беспилотный летательный аппарат "Карнивора" разработки НПФ "Микран"

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Как сообщило 13 декабря 2018 года агентство ТАСС, первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".

Беспилотный летательный аппарат "Карнивора" беспилотного ударного комплекса разработки АО "Научно-производственная фирма "Микран" (Томск) (с) телеграмм-канал "Обозреватель БПЛА" (via www.aex.ru )

"Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также же реагировать на угрозы, например минометные точки. Это первый экземпляр такой машины", - сказали в "Микране". Аппарат получил называние "Карнивора" (лат. Carnivora - плотоядные), уточнили в компании.

По словам разработчиков, беспилотник может применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, разведывательное оборудование. В настоящее время, уточнили в компании, опытный образец аппарата проходит заводские летные испытания.

Размах крыльев беспилотника - пять метров, максимальный взлетный вес - 40 кг, скорость полета - до 150 км/ч.

Аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного подавления при полной потере спутниковых навигационных сигналов, имеет большой грузовой отсек (35 литров) и сдвигающееся крыло для выравнивания центровки.

Возможности и назначение

Согласно имеющейся в распоряжении ТАСС презентации, в варианте перехватчика "Карнивора" используется для охраны особо важных военных или инфраструктурных объектов. В грузовом отсеке размещаются выстреливаемые сетки для захвата дронов. После выстрела сетка раскрывается, захватывает аппарат противника в воздухе и приземляется вместе с ним на парашюте.

В ударном варианте в грузовой отсек ставится блок с боеприпасами. Это могут быть серийные ручные осколочно-фугасные гранаты, гранаты подствольных гранатометов, противотанковые авиабомбы типа ПТАБ 2,5-1,5 с кумулятивным зарядом, а также противопехотные осколочно-фугасные заряды АО-2,5РТ, применяемые в кассетных авиабомбах типа РБК-500.

Бортовой вычислитель рассчитывает точку и угол бомбометания, после чего беспилотник выводится в наиболее подходящее для применения оружия положение. В презентации продемонстрирован удар с пикирования и кабрирования (маневр самолета в вертикальной плоскости с задиранием носа и набором высоты при бомбометании).

Также в презентации отмечается, что беспилотник может действовать как под управлением оператора, так и в автономном режиме. В первом случае радиус действия составляет 150 км (ограничен дальностью связи с оператором), во втором - 500 км (ограничен запасом топлива). Транспортировка, запуск и управление БПЛА происходит с автомобиля на шасси "КамАЗ".

14.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
РБК-500
Компании
КАМАЗ
Микран НПФ
Проекты
БПЛА
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