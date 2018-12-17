Основатель аналитического центра Friends of Europe о будущем европейской безопасности

Вот новый способ взглянуть на недостатки в области обороны и безопасности Европы - забудьте на минуту о вооружениях и боевых возможностях. Вместо этого думайте концептуально, пишет руководитель брюссельского аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe) Джайлс Меррит в статье для издания Defense News.

Основатель аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe) Джайлс Меррит (с) Defense News

Разрыв в военных потенциалах увеличивается как между европейскими и североамериканскими союзниками по НАТО, так и по всему миру, где растущие азиатские гиганты, такие как Индия и Китай, превосходят европейские страны по расходам на оборону. Но это не то, на чем Европе следует сосредоточиться.

Проблемы безопасности Европы все больше удаляются от привычных сценариев военного вторжения из России или террористических ударов воинствующих исламских джихадистов. Угрозы полумиллиардному населению Европы намного сложнее и потенциально более дестабилизирующие.

НАТО продолжает представлять Российскую Федерацию как "врага", а ее президент Владимир Путин не теряет возможности продемонстрировать, насколько эффективной была его стратегия модернизации вооруженных сил. Игра восстановленными военными мускулами привлекает российское общественное мнение, поскольку подтверждает претензии государства на статус сверхдержавы.

Но русская самоуверенность и даже авантюризм не представляют реальной физической угрозы для Европы. Население России сокращается и стареет быстрее, чем в остальной Европе, поэтому к середине столетия оно будет почти на одну пятую меньше. Инстинкты Москвы заключаются в том, чтобы использовать социальные сети и прочие информационные технологии, чтобы досаждать другим странам, но она знает, что прямая агрессия будет бесполезной. Хуже того, это будет контрпродуктивно, потому что устаревшая российская экономика опирается на Европу как на потребителя энергии и поставщика технологий.

Это не та картина, которую рисует НАТО. Этой осенью в Норвегии прошли учения "Единый трезубец" (Trident Juncture), в которых приняли участие 45 тыс. военнослужащих, 60 кораблей и большое количество самолетов, что сделало их крупнейшими за многие последние годы. Это отражает опасения Польши и трех прибалтийских республик, что в какой-то момент они могут быть захвачены российскими силами. Несмотря на низкую вероятность данного сценария, в последние годы он сделал многое для того, чтобы спасти НАТО от депрессии после окончания холодной войны.

Какой бы абсурдной ни была идея о том, что российский медведь может неистовствовать в Европе, этот страх подталкивает европейские правительства к тому, чтобы вкладывать средства в неправильный вид безопасности. Вот тут и возникает концептуальный вопрос - что есть безопасность Европы?

Приоритет Европы должен заключаться в снижении нестабильности на южных рубежах, а также предотвращении миграционного давления, которое может подорвать внутреннюю политику европейских стран и поставить под угрозу будущее интеграционного проекта ЕС, который принес с собой более полувека мира.

Франция, прикрываемая Италией и Испанией, уже давно признала свою ответственность как "жандарма Африки". Париж также призвал к активизации европейских усилий по укреплению стабильности на Ближнем Востоке после "арабской весны" 2011 года. Довод о том, что укрепление военной мощи Европы стало ответом на разгоревшиеся по ту сторону Средиземного моря конфликтные очаги, является общепринятым, но оно имеет некоторые неудобные практические последствия.

Адаптация национальных вооруженных сил Европы к обеспечению безопасности на юге означает оснащение их самыми разными инструментами. Преобладающие системы вооружений либо слишком мощные, либо недостаточно гибкие. Сверхзвуковые боевые самолеты бесполезны, когда их целью является группировка "Боко харам" (запрещена в России - прим. bmpd).

Европейские войска, дислоцированные в Сахеле, остро нуждаются в большем количестве вертолетов и дронов, чтобы помочь им бороться с трудноуловимыми противниками.

Но признание того факта, что недофинансированные вооруженные силы Европы по-прежнему готовы ко вчерашним войнам, является лишь одним из аспектов переосмысления безопасности. Еще более важным является психологический сдвиг. Европейское военное мышление должно принимать во внимание политическую и экономическую культуру африканских и арабских стран.

Население Африки растет на 2,5 процента в год - вдвое больше мирового уровня - поэтому к середине столетия оно удвоится, по крайней мере, до 2,5 млрд. Население арабского мира к тому времени также вырастет в два раза. Образование, экономическое сотрудничество и передача технологий будут ключевыми инструментами в сфере безопасности для 70 или более заинтересованных стран.

Небывалые показатели безработицы среди молодежи, ресурсные войны, изменение климата, которые только усугубляют и без того огромные проблемы беженцев, а также трудности с обеспечением едой настолько большего количества людей - все это указывает на рост напряженности и числа конфликтов в африканских и арабских государствах, конфликтов, распространения которых Европа не может допустить.