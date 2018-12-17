Польша заказала еще четыре учебно-боевых самолета М-346

Итальянская компания Leonardo и министерство национальной обороны Польши 14 декабря 2018 года сообщили (релиз и релиз), что польская сторона реализовала опцион к контракту марта 2018 года на приобретение четырех реактивных учебно-боевых самолетов Leonardo M-346, переведя опцион на четыре дополнительных самолета М-346 в твердый контракт. Таким образом, Польша суммарно законтрактовала восемь самолетов М-346 в дополнение к восьми уже полученным.

Один из первых восьми полученных ВВС Польши учебно-боевых самолетов Leonardo M-346 Bielik (бортовой номер "7705") в составе 4-го учебного авиационного крыла 41-й авиационной базы. Демблин, февраль 2018 года. Самолеты М-346 размещены в Демблине в специально построенных ангарах (с) 4-е учебное авиационное крыло ВВС Польши / 4slsz.wp.mil.pl

Напомним, что министерство национальной обороны Польши 27 марта 2018 года подписало c Leоnardo контракт стоимостью более 115 млн евро на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, в дополнение к восьми таким самолетам, уже полученным Польшей. Четырех новых самолета должны быть поставлены к октябрю 2020 года. Контракт включал опцион на еще четыре самолета М-346, а также предусматривает поставку семи наземных тренажеров, запасных частей и оказание технической поддержки.

Теперь опцион на четыре самолета также переведен польской стороной в твердый контракт стоимостью около 130 млн евро. Поставка этих самолетов должна быть произведена в течении 2022 года. В стоимость данного контракта включена также доработка 12 остальных польских самолетов М-346 до так называемого уровня NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF standard, являющегося разработанной Leonardo последней версией бортового оборудования и программного обеспечения М-346.

ВВС Польши в 2016-2017 годах получили восемь самолетов М-346 (польские бортовые номера с "7701" по "7708"), поставленных Leonardo по контракту, заключенному с министерством национальной обороны Польши на сумму около 280 млн евро в феврале 2014 года по итогам международного тендера по программе ZSSZ (Zintegrowany Systemu Szkolenia Zaawansowanego) AJT на новый самолет повышенной подготовки. В составе ВВС Польши самолеты М-346 (польское название Bielik) входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzyd?o Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине. Подготовка польского инструкторского летного состава на самолетах М-346 в Демблине была начата в феврале 2018 года.

Всего Leonardo к настоящему времени поставила 68 серийных самолетов М-346 (18 ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и восемь Польше) и теперь таким образом имеет контракты на поставку Польше еще восьми самолетов.