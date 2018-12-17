Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388Н3 введен в состав Балтийского флота

Как сообщил 15 декабря 2018 года отдел информационного обеспечения Балтийского региона Министерства обороны Российской Федерации, в соединении надводных кораблей охраны [водного района] Балтийского флота прошел торжественный ритуал подъёма Военно-морского флага на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" КСВ-2168, построенном для Балтийского флота предприятием "Сокольская судоверфь".

Введенный в состав Балтийского флота ВМФ России катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ (с) Министерство обороны России

На митинге выступили представители командования Балтийского флота, завода-изготовителя, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки Гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

Катер предназначен для решения специальных задач по обеспечению связи с группировкой кораблей Балтийского флота, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. КСВ-2168 может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тысячу миль.

Катер оснащен современными системами коммуникации и навигации. При длине почти 50 метров и водоизмещении около 500 тонн катер способен развивать скорость до 20 узлов и решать широкий спектр задач при волнении моря до 5 баллов.

Со стороны bmpd напомним, что введенный в состав Балтийского флота катер связи КСВ-2168 (заводской номер 403) модифицированного проекта 1388НЗ был построен АО "Сокольская судоверфь" (Сокольское, Нижегородская область) по государственному контракту с Министерством обороны России на поставку трех таких катеров с заводскими номерами 403, 404 и 405, со сроками сдачи, соответственно, в 2017-2019 годы. Технический проект, а также полный комплект документации данного катера разработан АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород).

Главными задачами данного катера официально считается использование в качестве выносного пунета управления (ВПУ) командующего флотом в период проведения учений флота, а также доставка начальствующего и инспекторского состава на корабли флота. Катер принимает "24 человека переменного состава".

Фактически по данному контракту на АО "Сокольская судоверфь" велось строительство только головного катера КСВ-2168 с заводским номером 403, а сведения о строительстве двух других катеров до сих пор отсутствуют (в том числе они не упоминаются в годовом отчете АО "Сокольская судоверфь" за 2017 год). Катер КСВ-2168 был спущен на воду 27 октября 2017 года, а в августе-сентябре 2018 года был переведен по внутренним водным путям на Балтийское море, где прошел испытания.

Катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр "Баклан") и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе. Проект разработан ЦКБ "Вымпел". При этом построенный катер КСВ-2168 модифицированного проекта 1388Н3 значительно отличается (в том числе увеличенными размерами) от предыдущих катеров связи данной серии и по сути построен по полностью новому проекту, являясь полноценной представительской яхтой длиной 66,9 м.

Основные характеристики катера:

длина наибольшая, - 66,9 м;Ширина наибольшая - 11,0 м;

Высота борта на миделе - 5,0 м;

Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) - 3,0 м;

Автономность - 10 сут;

Дальность плавания - 1000 миль.

Строительство катеров связи проекта 1388Н было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года. В 2006 году там был достроен по проекту 1388Н (разработчик КБ "Вымпел") и введен в строй Черноморского флота в качестве представительского катера командира Новороссийской ВМБ катер связи КСВ-67 (заводской номер 482), изначально заложенный еще в советское время по проекту 1388Р на Сосновском судостроительном заводе. Затем на Сокольской судоверфи по контракту с Министерством обороны России было начато строительство двух катеров связи проекта 1388Н3 уже специальной постройки (с широким использованием импортного оборудования). Головной катер связи КСВ-872 проекта 1388НЗ (заводской номер 401) прибыл к месту службы на Северный флот 25 июля 2011 года. Второй катер этого проекта КСВ-2155 (заводской номер 402) прибыл к месту службы в Новороссийск 17 декабря 2013 года.

Стоит отметить, что в 2015 году Сокольская судоверфь также получила государственный контракт на постройку для ВМФ России двух катеров-торпедоловов проекта 1388Н3Т на базе проекта 1388Н3 (заводские номера 451 и 452) со сроками сдачи в 2018 и 2019 годах соответственно. Строительство головного катера-торпедолова было начато предприятием в 2016 году, второго - в 2017 году, и головной катер до сих пор не сдан.

Сокольская судоверфь также ведет постройку судов-мишеней проекта 436бис. С 2006 по 2015 годы предприятие сдало Министерству обороны России восемь судов-мишеней проекта 436бис (заводские номера с 014 по 021), а в 2017 году получило контракт на постройку еще двух единиц (заводские номера 022 и 023).

Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ постройки АО "Сокольская судоверфь" в период прохождения испытаний, 2018 год (с) sdelanounas.ru

Рекламный проект катера связи модифицированного проекта 1388НЗ (с) АО "КБ "Вымпел" (via forums.airbase.ru )