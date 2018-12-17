Войти
17.12.2018
bmpd.livejournal.com

Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388Н3 введен в состав Балтийского флота

437
0
0

Как сообщил 15 декабря 2018 года отдел информационного обеспечения Балтийского региона Министерства обороны Российской Федерации, в соединении надводных кораблей охраны [водного района] Балтийского флота прошел торжественный ритуал подъёма Военно-морского флага на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" КСВ-2168, построенном для Балтийского флота предприятием "Сокольская судоверфь".

Введенный в состав Балтийского флота ВМФ России катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ (с) Министерство обороны России

На митинге выступили представители командования Балтийского флота, завода-изготовителя, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки Гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

Катер предназначен для решения специальных задач по обеспечению связи с группировкой кораблей Балтийского флота, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. КСВ-2168 может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тысячу миль.

Катер оснащен современными системами коммуникации и навигации. При длине почти 50 метров и водоизмещении около 500 тонн катер способен развивать скорость до 20 узлов и решать широкий спектр задач при волнении моря до 5 баллов.

Со стороны bmpd напомним, что введенный в состав Балтийского флота катер связи КСВ-2168 (заводской номер 403) модифицированного проекта 1388НЗ был построен АО "Сокольская судоверфь" (Сокольское, Нижегородская область) по государственному контракту с Министерством обороны России на поставку трех таких катеров с заводскими номерами 403, 404 и 405, со сроками сдачи, соответственно, в 2017-2019 годы. Технический проект, а также полный комплект документации данного катера разработан АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород).

Главными задачами данного катера официально считается использование в качестве выносного пунета управления (ВПУ) командующего флотом в период проведения учений флота, а также доставка начальствующего и инспекторского состава на корабли флота. Катер принимает "24 человека переменного состава".

Фактически по данному контракту на АО "Сокольская судоверфь" велось строительство только головного катера КСВ-2168 с заводским номером 403, а сведения о строительстве двух других катеров до сих пор отсутствуют (в том числе они не упоминаются в годовом отчете АО "Сокольская судоверфь" за 2017 год). Катер КСВ-2168 был спущен на воду 27 октября 2017 года, а в августе-сентябре 2018 года был переведен по внутренним водным путям на Балтийское море, где прошел испытания.

Катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр "Баклан") и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе. Проект разработан ЦКБ "Вымпел". При этом построенный катер КСВ-2168 модифицированного проекта 1388Н3 значительно отличается (в том числе увеличенными размерами) от предыдущих катеров связи данной серии и по сути построен по полностью новому проекту, являясь полноценной представительской яхтой длиной 66,9 м.

Основные характеристики катера:

длина наибольшая, - 66,9 м;Ширина наибольшая - 11,0 м;

Высота борта на миделе - 5,0 м;

Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) - 3,0 м;

Автономность - 10 сут;

Дальность плавания - 1000 миль.

Строительство катеров связи проекта 1388Н было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года. В 2006 году там был достроен по проекту 1388Н (разработчик КБ "Вымпел") и введен в строй Черноморского флота в качестве представительского катера командира Новороссийской ВМБ катер связи КСВ-67 (заводской номер 482), изначально заложенный еще в советское время по проекту 1388Р на Сосновском судостроительном заводе. Затем на Сокольской судоверфи по контракту с Министерством обороны России было начато строительство двух катеров связи проекта 1388Н3 уже специальной постройки (с широким использованием импортного оборудования). Головной катер связи КСВ-872 проекта 1388НЗ (заводской номер 401) прибыл к месту службы на Северный флот 25 июля 2011 года. Второй катер этого проекта КСВ-2155 (заводской номер 402) прибыл к месту службы в Новороссийск 17 декабря 2013 года.

Стоит отметить, что в 2015 году Сокольская судоверфь также получила государственный контракт на постройку для ВМФ России двух катеров-торпедоловов проекта 1388Н3Т на базе проекта 1388Н3 (заводские номера 451 и 452) со сроками сдачи в 2018 и 2019 годах соответственно. Строительство головного катера-торпедолова было начато предприятием в 2016 году, второго - в 2017 году, и головной катер до сих пор не сдан.

Сокольская судоверфь также ведет постройку судов-мишеней проекта 436бис. С 2006 по 2015 годы предприятие сдало Министерству обороны России восемь судов-мишеней проекта 436бис (заводские номера с 014 по 021), а в 2017 году получило контракт на постройку еще двух единиц (заводские номера 022 и 023).

Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ постройки АО "Сокольская судоверфь" в период прохождения испытаний, 2018 год (с) sdelanounas.ru

Рекламный проект катера связи модифицированного проекта 1388НЗ (с) АО "КБ "Вымпел" (via forums.airbase.ru )

16.12.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сосновский судзавод
Проекты
БФ
Военные учения
СФ
ЧФ
ЯО
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.11.2017
Спущен на воду катер связи модифицированного проекта 1388Н3
02.08.2016
Наш флот силен традициями
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:27
  • 1
У нового "Академика Ковалева" отвалился якорь
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"