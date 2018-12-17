30 лет "Мрии". Почему она появилась?

Тридцать лет назад, 21 декабря 1988 года, самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" совершил первый полет. Самолет был создан в рамках советской космической программы, в основном для транспортировки на место старта 70-тонной многоразовой орбитальной ступени "Буран" и фрагментов ракет-носителей "Энергия". Был построен один экземпляр (второй завершен на 60% ). В настоящее время единственный экземпляр самолета эксплуатируется в авиакомпании Antonov Airlines для перевозки сверхтяжелых грузов.

70-е годы прошлого века были пиковым периодом "холодной войны", и одной из арен соперничества был космос. В космос планировалось отправлять модули для строительства пилотируемых орбитальных станций, что, в свою очередь, создавало необходимость частой смены экипажей. США первыми начали интенсивные работы по созданию многоразовых пилотируемых транспортных кораблей. Американская программа носила официальное название Space Transportation System (STS), первый полет шаттла Columbia (миссия STS-1) состоялся 12 апреля 1981 года.

Для перевозки элементов многоразовой системы использовались два самолета Boeing 747-123 SCA (Shuttle Carrier Aircraft). Самолет имел на корпусе три точки крепления шаттла, два дополнительных вертикальных стабилизатора (средний находился в аэродинамической тени транспортируемого объекта), на борту находились 2 тонны чугуна и контейнеры на 3,5 тонн гравия, необходимые для балансировки самолета. Первый носитель шаттлов с регистрационным номером N905NA вступил в строй в NASA в июле 1974 года.

Космический корабль "Буран"

Развитие американской программы шаттлов, а также подозрения, что они могут быть использованы для идентификации или уничтожения спутников привели к тому, что руководство Советского Союза приняло решение о строительстве систем аналогичного назначения. 17 февраля 1976 года появилось секретное постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР № 132-51 о строительстве космических систем "Буран" и ракет-носителей "Рассвет" (название семейства РН было потом переиначено на Энергия").

Однако в среде советских ученых это решение не было однозначно позитивно воспринято. Некоторые ученые считали, что расходование очень больших финансовых средств на принципиально новую программу "Буран" не позволит реализовать другие программы, в том числе программу полетов космических аппаратов на Венеру. В пиковый момент в проекте "Буран" участвовало до 150 тыс. ученых, инженеров и различных авиационных специалистов. Корабль должен был иметь сухую массу 62 т, максимальную стартовую массу 105 т, фюзеляж длиной 36,4 м, крылья с размахом 23,9 м, скорость приземления рассчитывалась на 340 км/ч.

Параллельно велись работы над ракетой-носителем "Энергия", которая была предназначена для доставки на орбиту космического корабля "Буран", а также тяжелых военных спутников. Ракета высотой 58 м, диаметром 20 м была способна вынести на околоземную орбиту груз массой 100 т.

Рождение Ан-225

В соответствии с планами, конструктивные элементы для космического челнока "Буран" и ракет-носителей "Энергия" должны были производить в специализированных предприятиях, расположенных в центральных районах СССР (в основном в Москве). Окончательная сборка должна осуществляться в Байконуре (Казахстан), следовательно, появилась необходимость перевозки шаттла и РН на расстояние 1500-2500 км. Элементы конструкции были с большим весом и необычных размеров, так как в длину они достигали до 50 м, диаметр 8 метров. Кроме того, в зависимости от выполняемых задач на орбите, "Буран" мог приземлиться в аэропортах, расположенных на огромной территории Советского Союза (от западной Украины до дальнего Востока), и оттуда надо было его доставить снова на место следующего старта на космодром Байконур. Решение вопросов транспортировки системы "Энергия-Буран" было приоритетом, однако являлся большой проблемой в техническом и экономическом плане.

Следует отметить, что огромные элементов системы "Энергия-Буран" не позволяли использовать автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, так как это потребовало бы дорогостоящей реконструкции дорог, мостов, тоннелей и увеличению высоты прохода линий электропередач. Поэтому единственным способом перевозки был авиационный транспорт. Руководство советского Министерства авиационной промышленности (МАП) обратилось к КБ Антонова спроектировать и построить специальный самолет. Грузы должны были перевозиться внутри и снаружи корпуса, а требуемая грузоподъемность самолета рассчитывалась на 120-150 т. Эти требования мог выполнить Ан-124, который уже проектировался, и его переделка уже была невозможна. Конфигурация Ан-124 была уже утверждена авиационными и техническими НИИ, сам самолет уже был на стадии изготовления макета.

Так как транспортировка сегментов, необходимых для изготовления РН и "Бурана", становился делом срочным, для этих задач было решено использовать самолет ВМ-Т "Атлант" конструкции КБ Мясищева. Самолет был был модификацией стратегического бомбардировщика 3М, для переноски на корпусе элементов ракет-носителей и космического корабля он был специально переделан. Фюзеляж и крылья были увеличены, на верхней части планера встроены специальные узлы крепления, единственный киль уступил место хвостовому оперению Н-образной формы, чтобы избежать влияния вихрей, генерируемых транспортируемым на спине крупногабаритным грузом. Самолет оказался малоэффективным для транспортировки больших элементов космических систем. Рейсы были связаны с большим риском и благополучно выполнялись только благодаря мужеству и профессионализму экипажа (например, диаметр сегмента ракеты-носителя" Энергия" был в 2,5 раза больше диаметра фюзеляжа ВМ-Т).

BM-T из-за большой массы и нагрузки, создаваемых "Бураном", не мог быть штатным носителем челнока и огромной ракеты. Максимально допустимая грузоподъемность самолета составляла всего 50 т, поэтому на "Буране" демонтировались часть конструкции и бортового оборудования. Первый полет самолета с прикрепленным макетом "Бурана" состоялся 1 марта 1983 года (масса челнока была уменьшена до 45,3 т). Следует отметить, что для транспортировки элементов систем космических аппаратов с заводов на космодром Байконур, использовались два самолета BM-Т, которые в период 1982-1988 выполнили 150 полетов.

Ситуация, связанная с перевозкой крупногабаритных элементов, существенно могла измениться в декабре 1982 года, когда в небо поднялся Ан-124. Он имел требуемую грузоподъемность 150 т, но транспортировка длинномерных элементов снаружи корпуса была по-прежнему затруднена наличием только одного высокого киля. Кроме того, конструкторы космической системы "Энергия-Буран" завершили очередной цикл проектно-конструкторских работ, из которых следовало, что нагрузки на самолет-носитель будут не 150 т, а 200-250 т. В этот момент стало ясно, что Ан-124 тоже не выполнит требований, связанных с перевозкой систем космических систем, и будет нужен самолет с еще большей грузоподъемностью.

zbiam.pl