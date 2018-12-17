"Боксер". Для каждой страны свой

Программы европейских стран по колесным ББМ Boxer принимают окончательную форму, а предложения по продажам в Великобританию и Словению ожидаются в 2019 году.

Глава отдела продаж по региону Восточной Европы компании Rheinmetall Клаас Краузе, который сформировал совместное предприятие Artec с концерном Krauss-Maffei Wegmann (KMW) по производству этих ББМ, заявил 12 декабря, что Министерство обороны Великобритании ведет переговоры о закупке через Организацию совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR).

По данным Краузе, Великобритания рассматривает четыре варианта: бронетранспортер, командный пункт C4I, машина скорой помощи и БРЭМ. 2018-19 годы будут потрачены на переговоры, 2020-22 годы для демонстрационного этапа, и 2023-25 года для доставки первых машин и декларации их первоначального эксплуатационного потенциала, поставки продолжатся до 2030 года.

Краузе сказал, что транспортные средства будут использовать существующие конструкции с "ограниченными существенными модификациями для Великобритании", такими как система связи Bowman и система РЭП британского производства. Он выразил намерение в ходе переговоров предоставить стране не менее 60% стоимости программы, включая производство, сборку, интеграцию систем, а также испытания и проверку. В рамках программы Великобритания "восстановит способность к сварке стали и независимому производству бронетехники", сказал он.

Краузе определил спрос Великобритании, по крайней мере, в 500 ББМ всех версий на сумму 2 млрд евро (2,3 млрд долл США) с вероятностью последующих заказов, что увеличит общее количество машин до 800 единиц. Он ожидает, что контракт будет подписан во второй половине 2019 года.

Краузе также выразил уверенность в том, что пересмотренное предложение будет сделано в ближайшее время и Словении. Использование существующих решений для "Боксера" приведет к снижению цен и увеличению сходства между словенской и литовской версиями, чтобы уменьшить параллельные расходы, например, машина будет оснащена одним и тем же боевым дистанционным модулем Rafael Samson Mk II.

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