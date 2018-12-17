Венгерские Airbus Н225М будут вооружены

Венгрия заказала 16 многоцелевых вертолетов Airbus Н225М, оснащенных универсальной системой оружия компании HForce Generic Weapon System (GWS).

Сделка, объявленная производителем 14 декабря, предусматривает поставку вертолетов для министерства обороны Венгрии в рамках программы модернизации вооруженных сил "Zrnyi 2026". Стоимость контракта или сроки поставки вертолетов не были раскрыты.

Закупка этих вертолетов Венгрией следует примерно через шесть месяцев после того, как страна заказала 20 меньших по массе вертолетов H145M, оснащенных той же системой HForce. Компания HForce обеспечивает быстрое перевооружение вертолетов с помощью бортового компьютера общего назначения FMC-4212 производства компании Rockwell Collins Deutschland (RCD), монокулярного нашлемного дисплейного прицела Scorpion компании Thales и электро-оптического сенсора Wescam, оснащения подвесными блоками оружия.

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