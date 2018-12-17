"Грипен" полон решимости победить в болгарском тендере

Правительство Швеции оптимизировало предложение компании Saab по продаже 10 истребителей Grippen C/D для ВВС Болгарии.

В болгарском тендере участвуют три самолета - Eurofighter Тyphoon первого транша (Италия), Grippen C/D (Швеция) и F-16 block 70 (США). "Оптимизированное предложение отвечает всем требованиям Болгарии в рамках установленного бюджета, первые истребители будут поставлены заказчику в течение 24 месяцев после подписания контракта", сказал директор по экспорту и международным отношениям Шведского оборонного агентства Йоаким Валлин.

Парламент Болгарии ограничил средства на закупку 8-9 истребителей суммой в 1,8 млрд левов. Эта сумма включает приобретение самолетов, оборудование наземного обслуживания, обучение пилотов и инженеров, оружие и техническое обслуживание в течение 3 лет. Оплата будет отложена на 9 лет. На втором этапе проекта будут закуплены еще восемь самолетов для полной замены парка МиГ-29. Два первых истребителя должны быть переданы в течение двух лет после подписания договора, вся партия в течение трех лет с момента первой поставки.

Основным конкурентом является американский F-16 производства Lockheed Martin, также известный как Viper (V). Пока стоимость американского предложения превышает сумму, одобренную болгарским парламентом. Кроме того, компания заявляла, что не сможет поставить первые машины по истечению двух лет.

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