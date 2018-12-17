Ржавчина на тайваньских F-16

Доставка первых четырех истребителей, модернизированных до версии F-16V, будет отложена до марта 2019 года из-за проблемы со ржавчиной, заявили в среду ВВС Тайваня.

143 самолета F-16A/B должны быть модернизированы до стандарта F-16V на сумму 129,6 миллиарда тайваньских долларов (4,2 миллиарда долларов США). Первые четыре готовых истребителя должны были быть доставлены на Тайвань к концу этого года, но поскольку на самолете была обнаружена ржавчина, их доставка должна быть отложена до марта, сообщает Apple Daily в среду.

Семь из 150 самолетов F-16, которые Тайвань закупил в США в 1992 году во время правления покойного президента Джорджа Буша-старшего, были потеряны в катастрофах, остальные 143 достигли середины жизненного цикла. В 2011 году был заключен контракт с США по модернизации всех тайваньских F-16.

Несмотря на задержку со ржавчиной, 2023 год остается крайним сроком для завершения контракта, сказал начальник штаба ВВС Лю Цзэнь-Юань (Liu Jen-yuan) законодателям в среду. Модернизация включала в себя установку современного радиолокационного оборудования, элементы которого используются на стелс-самолетах F-22 и F-35.

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