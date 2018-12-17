"Локхид" создает наземную РЛС TPY-X на нитриде галлия

Компания Lockheed Martin завершила окончательную сборку полномасштабного прототипа наземной многофункциональной радиолокационной системы TPY-X и в настоящее время готовится к испытаниям.

Программа TPY-X это часть долгосрочного видения компании Lockheed Мартина по созданию РЛС, способных реагировать на эволюцию все новых типов угроз, сказал директор по радарам компании Марк Меккер. Радиолокатор L-диапазона выполнен масштабируемым, имеет новейшее цифровое обеспечение, выполнен на полупроводниках на основе нитрида галлия. Радар будет доступен в стационарном и мобильном вариантах, будет транспортироваться на самолетах C-130 или C-17, грузовиках, железнодорожном транспорте и вертолетах.

Радар обладает повышенными возможностями для обнаружения весьма малых по размерам целей и в условиях сильного электронного противодействия противника. С момента сборки компонентов радара с середины 2016 года Lockheed Martin завершила несколько проектов и выпусков системных сборок на различных уровнях. "Каждый из них был использован для улучшения производительности и технологичности в рамках наших инициатив по доступности. Окончательная версия РЛС выполнена в варианте для серийного производства", сказал Меккер.

Для создания нового радара компания использовала разработку и производство продвинутых радиолокационных программ, возможна быстрая замена некоторых компонентов с использованием аппаратуры радаров TPQ-53.

Lockheed Мартин продолжает использовать прототип системы TPY-X для проверки и квалификации аппаратных проектов, которые должны привести к созданию серийной версии радара. Прототип также служит в качестве актива для использования для дальнейшей отработки программного обеспечения. "Мы можем использовать существующую активную ФАР для проверки функциональности и управления работы на коротких волнах вместо того, чтобы нарабатывать модели и симуляции", сказал Меккер.

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