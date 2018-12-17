Войти
17.12.2018
Военный паритет

Корабли и катера Fincantieri для Латинской Америки

443
0
0
Макет УДК LPD Kalaat Beni-Abbes (L-474)
Макет УДК LPD Kalaat Beni-Abbes (L-474) ВМС Алжира.
Источник изображения: www.infodefensa.com

Итальянская компания Fincantieri на выставке Exponaval 2018 (латиноамериканская военно-морская выставка в Вальпараисо, Чили) представляет макет УДК LPD Kalaat Beni-Abbes (L-474) ВМС Алжира.

Компания демонстрирует корабль как универсальный, который может выполнять как военные, так и гуманитарные миссии, в том числе для оказания помощи терпящим бедствия территориям, которые характерны для этой части планеты.

Kalaat Beni-Abbes (L-474) это улучшенная версия ранней серии из трех кораблей класса San Giorgio, построенных для ВМС Италии (Marina Militare Italiana) в период 1985-1993 годов. УДК для Алжира был передан в 2014 году, длина 142,9 м, ширина 21,5 м, полное водоизмещение 8800 т, экипаж 152 человека, может перевозить до 450 человек.

Корабль оснащен двумя двигателями, дальность хода 4500 миль при скорости 20 узлов, имеется док для размещения трех лодок класса LCM (Landing Craft Mechanized) или LCP (Landing Craft Personnel), на летной палубе есть посадочные места для двух тяжелых вертолетов. Оборудование - РЛС дальнего обнаружения EMPAR, УВП на 16 зенитных ракет MBDA Aster 15 в двух УВП типа А-50, 76 мм пушка и два зенитных автомата калибра 25 мм компании Leonardo.

"Финкантьери" имеет 20 верфей в Европе, Америке и Азии, и желает воспользоваться присутствием на выставке для налаживания связей с военными флотами стран Латинской Америки. Компания занимает ведущие позиции в мире по строительству авианосцев, подводных лодок, фрегатов, корветов, патрульных кораблей, танкеров, буксиров и других кораблей и судов.

Компания уже добилась значительных контрактов в регионе - четыре легких фрегата типа Lupo для ВМС Перу, шесть ракетных катеров типа Esmeralda для Эквадора, шесть фрегатов типа Lupo для флота Венесуэлы. "Финкантьери" участвует в конкурсе на перспективный фрегат Tamandar (CCT) для ВМС Бразилии.

www.infodefensa.com

15.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бразилия
Венесуэла
Италия
Перу
США
Чили
Эквадор
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
Авианосец
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
21.05.2014
Совершенствуя инфраструктуру и связь
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:28
  • 13
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 17.12 10:27
  • 1
У нового "Академика Ковалева" отвалился якорь
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ