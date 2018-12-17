Корабли и катера Fincantieri для Латинской Америки

Итальянская компания Fincantieri на выставке Exponaval 2018 (латиноамериканская военно-морская выставка в Вальпараисо, Чили) представляет макет УДК LPD Kalaat Beni-Abbes (L-474) ВМС Алжира.

Компания демонстрирует корабль как универсальный, который может выполнять как военные, так и гуманитарные миссии, в том числе для оказания помощи терпящим бедствия территориям, которые характерны для этой части планеты.

Kalaat Beni-Abbes (L-474) это улучшенная версия ранней серии из трех кораблей класса San Giorgio, построенных для ВМС Италии (Marina Militare Italiana) в период 1985-1993 годов. УДК для Алжира был передан в 2014 году, длина 142,9 м, ширина 21,5 м, полное водоизмещение 8800 т, экипаж 152 человека, может перевозить до 450 человек.

Корабль оснащен двумя двигателями, дальность хода 4500 миль при скорости 20 узлов, имеется док для размещения трех лодок класса LCM (Landing Craft Mechanized) или LCP (Landing Craft Personnel), на летной палубе есть посадочные места для двух тяжелых вертолетов. Оборудование - РЛС дальнего обнаружения EMPAR, УВП на 16 зенитных ракет MBDA Aster 15 в двух УВП типа А-50, 76 мм пушка и два зенитных автомата калибра 25 мм компании Leonardo.

"Финкантьери" имеет 20 верфей в Европе, Америке и Азии, и желает воспользоваться присутствием на выставке для налаживания связей с военными флотами стран Латинской Америки. Компания занимает ведущие позиции в мире по строительству авианосцев, подводных лодок, фрегатов, корветов, патрульных кораблей, танкеров, буксиров и других кораблей и судов.

Компания уже добилась значительных контрактов в регионе - четыре легких фрегата типа Lupo для ВМС Перу, шесть ракетных катеров типа Esmeralda для Эквадора, шесть фрегатов типа Lupo для флота Венесуэлы. "Финкантьери" участвует в конкурсе на перспективный фрегат Tamandar (CCT) для ВМС Бразилии.

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