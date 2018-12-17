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17.12.2018
Lenta.ru

В России не нашли денег на российские двигатели

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Двигатель ВК-2500ПС
Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская компания "Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") занимается созданием нового вертолетного двигателя, однако финансирование проекта практически не проводится. Об этом сообщил "Звезде" исполнительный директор двигателестроительного предприятия Александр Ватагин.

"Конечно, мы занимаемся и новым вертолетным двигателем. К сожалению, финансирование практически нулевое, а этой работе хотелось бы уделять больше внимания. Это предполагает привлечение всего самого современного, что есть в стране. Речь идет о технологиях и материалах, и это стоит денег. Пока эта работа двигается не теми темпами, какими нам бы хотелось. Но дорогу осилит идущий", — сказал руководитель.

Ватагин отметил, что компания работает с двигателями ВК-2500ППС, со всеми версиями двигателей ТВ-7-117, новой версией двигателя РД-93, создаваемого на базе РД-33, а также запустила проект по двигателям меньшей размерности (мощностью 500 и 1500 лошадиных сил).

В декабре исполнительный директор "Климова" заявлял, что на базе силового агрегата РД-33 возможно создание двигателя для истребителя пятого поколения. Турбореактивные двигатели семейства РД-33 получили истребители МиГ-29 и их производные, в частности МиГ-35, а также самолеты JF-17 Thunder и Mirage F1.

14.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
FC-1
ВК-2500
МиГ-29
МиГ-35
РД-33
РД-93
Компании
Климов
ОДК УК
Персоны
Ватагин Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
17.12.2018 06:41
Цитата, q
К сожалению, финансирование практически нулевое
Мне непонятна эта фраза.
ОДК-Климов являет акционерным обществом. Неужели предприятие не может привлечь инвестиции на перспективную разработку, а не просить финансирование у государства?
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