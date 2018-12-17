Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки

На украинских бронекатерах типа "Гюрза-М" не установлены ракеты. Об этом сообщил главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко, передает РИА Новости.

"Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" – ред.), это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", – сказал он.

По словам конструктора, использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, при этом системы с автоматическим наведением на сегодняшний момент нет.

Белозубенко также рассказал, что "Кузница на Рыбальском" строит только седьмой катер типа "Гюрза-М".