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17.12.2018
Lenta.ru

Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки

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Керченский инцидент
Керченский инцидент.
Источник изображения: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

На украинских бронекатерах типа "Гюрза-М" не установлены ракеты. Об этом сообщил главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко, передает РИА Новости.

"Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" – ред.), это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", – сказал он.

По словам конструктора, использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, при этом системы с автоматическим наведением на сегодняшний момент нет.

Белозубенко также рассказал, что "Кузница на Рыбальском" строит только седьмой катер типа "Гюрза-М".

16.12.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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