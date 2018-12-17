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17.12.2018
ТАСС

Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей

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Гидроакустические буи
Для подсветки подводной лодки используется вертолетная опускаемая гидроакустическая станция. Гидроакустические буи и развернутая антенная решетка ADS обнаруживают подводную лодку в мультистатическом режиме.
Источник изображения: topwar.ru

Поставка продукции должна быть завершена до 10 ноября 2019 года, следует из соответствующего документа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минобороны России планирует закупить партию радиогидроакустических и радиотелеметрических буев до 10 ноября 2019 года, заплатив за них почти 650 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого аукциона на поставку радиогидроакустических, радиотелеметрических буев РГБ-16М, РГБ-16МК, РТБ-93К", - говорится в документе. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 649939437 рублей.

Поставка буев должна быть завершена до 10 ноября 2019 года. Исполнителя контракта выберут 21 января 2019 года.

РГБ-16 - авиационный радиогидроакустический буй пассивного типа ненаправленного действия. Предназначен для обнаружения движущихся подлодок по создаваемым ими шумовым сигналам и ретрансляции этих сигналов на борт носителя, а также приема и ретрансляции сигналов радиолокационной станции носителя.

РТБ-93 - авиационный радиотелеметрический буй. Предназначен для измерения вертикального распределения скорости звука в морской воде на глубинах от 1 до 400 м и передачи измеренной информации по радиоканалу на борт воздушного судна.

14.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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