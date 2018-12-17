Более 100 глав Минобороны приглашены на Московскую конференцию по безопасности в 2019 году

Российское военное ведомство планирует на предстоящей конференции увеличить не только площадки для диалога, но и круг обсуждаемых вопросов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ направило приглашения на Московскую конференцию по международной безопасности руководителям военных ведомств 101 страны и мира и восьми международных организаций. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"В будущем году состоится очередная, восьмая конференция. Приглашения направлены руководителям военных ведомств из 101 государства и главам восьми международных организаций", - сказал Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.

По его словам, Минобороны планирует на предстоящей конференции увеличить не только площадки для диалога, но и круг обсуждаемых вопросов.

Замминистра рассказал, что к традиционным форматам пленарных заседаний и дискуссионных секций добавятся круглые столы, на которых эксперты в области безопасности смогут высказать свое мнение об угрозах современного мира.