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17.12.2018
ТАСС

Балтийский флот получил новейший катер связи

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Катер связи модифицированного проекта 1388НЗ
Спущенный на воду на АО «Сокольская судоверфь» строящийся для ВМФ России катер связи модифицированного проекта 1388НЗ с заводским номером 403. Сокольское (Нижегородская область). 27.10.2017.
Источник изображения: АО КБ «Вымпел»

Катер предназначен для выполнения специальных задач по обеспечению связи командования флотом с группировкой кораблей, а также для доставки офицеров на корабли

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.

"В Балтийске - главной военно-морской базе флота в Калининградской области - на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" - "КСВ-2168", построенном на Сокольской судоверфи в Нижегородской области, прошел торжественный ритуал подъема Военно-морского флага", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, завода-изготовителя, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки гимна Российской Федерации на катере подняли Андреевский флаг.

По информации пресс-службы, катер предназначен для выполнения специальных задач по обеспечению связи командования флотом с группировкой кораблей, решающих учебно-боевые задачи в море, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. На катере может находится также походный штаб флота, уточнили ТАСС в пресс-службе.

"КСВ-2168" способен автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тыс. миль. Катер оснащен современными системами коммуникации и навигации. При длине почти 50 м и водоизмещении около 500 т, катер способен развивать скорость до 20 узлов и решать широкий спектр задач при волнении моря до 5 баллов.

15.12.2018
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