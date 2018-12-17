Военную полицию трех регионов ЦФО оснастят экипировкой "Колпак" и спецзащитой "Черепаха"

Экипировку и спецсредства получат подразделения, дислоцированные в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях

ТАСС, 15 декабря. Подразделения военной полиции, созданные на базе воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях, оснастят спецсредствами и новой военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Сформированные взвода военной полиции ЗВО в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях будут оснащены спецсредствами и военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". В составе новой боевой экипировки в конце 2018 года, середине 2019 года будут поставлены каски, щиты, а также нательная защита из комплекта "Черепаха", - сказали в пресс-службе.

Личный состав подразделений военной полиции будет обеспечивать воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, отметили в пресс-службе ЗВО. На сегодняшний день военнослужащие прошли отбор, включающий повышенные требования к физической подготовке и воинской дисциплине, а также завершили программу специальной подготовки и получили сертификат на применение спецсредств и оружия.