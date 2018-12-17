Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря

По данным Минобороны, корабль успешно произвел испытательные ракетные пуски

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны.

"Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе госиспытаний в северных широтах "Мытищи" успешно произвел испытательные ракетные пуски. На корабле успешно проверен целый ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах, добавили в пресс-службе.

Головной МРК проекта 22800 "Мытищи" построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Пелла". Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Основное вооружение МРК - ракеты "Калибр" или "Оникс". Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-морского флота.