Войти
17.12.2018
ТАСС

Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря

471
0
0
Корабль проекта 22800 "Шквал"
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал".
Источник изображения: © Минобороны РФ

По данным Минобороны, корабль успешно произвел испытательные ракетные пуски

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны.

"Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе госиспытаний в северных широтах "Мытищи" успешно произвел испытательные ракетные пуски. На корабле успешно проверен целый ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах, добавили в пресс-службе.

Головной МРК проекта 22800 "Мытищи" построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Пелла". Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Основное вооружение МРК - ракеты "Калибр" или "Оникс". Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-морского флота.

16.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
03.05.2018
Русский "Каракурт" – убийца "Орли Берков"
04.12.2017
Смертоносный укус "Каракурта"
01.08.2017
"Каракурты" размажут по верфям
12.05.2016
"Шторм" заказывали?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:27
  • 1
У нового "Академика Ковалева" отвалился якорь
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"