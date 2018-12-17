Опубликовано видео возвращения Ту-160 после визита в Венесуэлу

На соответствующих кадрах, показанных в эфире телеканала "Звезда", запечатлена посадка двух самолетов в ночных условиях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования в России после визита в Венесуэлу.

На видео, вышедшем в эфир в субботу, показана посадка двух самолетов в ночных условиях, а также церемония встречи экипажей с угощением хлебом-солью.

В понедельник сообщалось, что два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу. В среду в Минобороны РФ рассказали, что Ту-160 около десяти часов провели в небе над Карибским морем, на отдельных этапах полета их сопровождали венесуэльские истребители.

В пятницу стало известно, что российские ракетоносцы, успешно выполнившие перелет над Атлантическим океаном, получили приказ вернуться к местам постоянного базирования.

По информации Минобороны РФ, в ходе полета Ту-160 преодолели более 12 тыс. км, выполнив дозаправку в воздухе. Полет проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского, Баренцева морей и, как отметили в Минобороны РФ, выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.