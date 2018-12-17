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17.12.2018
ТАСС

В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви - 2018"

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БПК "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: rg.ru

Во время маневров корабли двух стран отработали военно-морское взаимодействие

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Международные учения "Индра Нэви - 2018" завершились в воскресенье в Бенгальском заливе в районе индийского порта Вишакхапатнам. На учениях корабли РФ и Индии отработали военно-морское взаимодействие для защиты судоходства и экономической деятельности на море, сообщил в воскресенье отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в Бенгальском заливе в районе индийского порта Вишакхапатнам завершилось российско-индийское учение "Индра Нэви - 2018" в рамках которого отрабатывалось военно-морское взаимодействие моряков двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море. В ходе учения моряки Тихоокеанского флота и Восточного флота ВМС Индии на практике совершенствовали навыки совместного тактического маневрирования, пополнения кораблями запасов от танкера на ходу, проведения досмотровой операции подозрительного судна", - говорится в сообщении.

Кроме того, объединенные силы провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, поиск субмарины и применили против "вражеской" подлодки реактивные глубинные бомбы, отработали взлеты и посадки палубных вертолётов, их применение, а в заключение провели встречный морской бой.

После завершения активной части были кратко подведены итоги действия сил в море, после чего российские и индийские наблюдатели пересели на свои корабли. В Бенгальском заливе прошла церемония прощания российских и индийских моряков, корабли двух стран проследовали параллельными курсами в строях кильватера. Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул территориальные воды Индии и продолжил выполнение задач дальнего похода.

Учения "Индра Нэви - 2018" проходили в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. К отработке задач на различных этапах учений привлекалось более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолёты и вертолёты ВМС Индии, а также вертолет большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

16.12.2018
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принадлежат ТАСС
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