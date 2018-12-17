Косово бросило вызов НАТО

Подготовка новой войны на Балканах вышла на финишную прямую. Проигнорировав возражения НАТО и ЕС, косовские албанцы создают собственную армию, параллельно предъявляя территориальные претензии к соседям. На этом фоне населенный сербами север края уходит в автономное плавание. Рвануть должно если не сегодня, то завтра.

Создание полноценной косовской армии – вопрос уже решенный, речь сейчас идет об очередном шаге на этом не самом коротком пути. Подготовка была начата еще в марте 2008-го, когда, вопреки всем прежним договоренностям, появились Силы безопасности Косова, только что провозгласившего себя независимой страной. В 2014-м эти Силы стали постепенно переделывать в армию, а в феврале 2017-го парламент принял базовый закон о будущем министерстве обороны. То, что происходит сейчас, это юридическая казуистика (повторное голосование потребовалось из-за бойкота сербских депутатов в 2017-м), распределение денег и демонстрирование всему миру, что Косово – это не квазигосударство, слепленное на скорую руку, а суверенная страна, которой никто не указ.

И действительно – не указ. "Против" этой армии выступают примерно все. Не только Сербия и сербы Северного Косова, не только Россия (заявление МИД РФ читайте здесь), но и ЕС, и даже НАТО. Еще раз – даже НАТО.

"Я сожалею, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. Мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Более того, подчеркнул, что теперь НАТО "придется пересмотреть уровень взаимодействия" с Силами безопасности Косово.

Юмор в том, что премьер Косова Рамуш Харадинай, одна фамилия которого для сербов – это синоним бандита и головореза, заявляет прямо противоположное. Мол, решение парламента о создании полноценной армии является "важнейшим шагом на пути к НАТО", что, разумеется, полная чушь – в НАТО состоит несколько стран, которые признают Косово примерно никогда (например, Испания и Греция). Возможно, именно с внутренними разногласиями и связаны "обеспокоенности" Столтенберга.

Все это, впрочем, успокаивать не должно. Даже если членом НАТО Косово не станет, его игрушкой оно отстанется. Точнее, игрушкой США.

По большому счету, за исключением самих косоваров, создание косовской армии однозначно поддерживает только Вашингтон. "Мы за дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны. Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию", – заявили в американском посольстве.

С американцами, впрочем, особая история. Они получили, что хотели – свою самую крупную в Европе военную базу Кэмп-Бондстил и лояльную администрацию вокруг и около нее. При соблюдении этих условий, что бы ни происходило в Косово дальше, американцев не касается, поскольку навредить им не может.

Для Западной Европы косовский проект был, в первую очередь, вариантом (пусть и плохим) обеспечения собственной безопасности: прекратить войну, остановить миграционные потоки, найти управу на контрабандистов, получить рычаги контроля за местной албанской "элитой", на счет которой никто не питает иллюзий. Поэтому ЕС действительно пытался хоть как-то сдерживать косовские процессы, взывая к разуму албанцев. То, что албанцы шлют европейцев с их нравоучениями куда подальше, другой разговор.

Не то в США. Отношение к косовскому проекту там напоминает круговую поруку и пьяные рассуждения из области альтернативной географии.

Вот, например, интервью доцента Школы международной службы Американского университета Кита Дардена, которое он дал "Ленте.ру". Дарден действительно хороший специалист по Восточной Европе, не боящийся делать заявления, противоречащие линии "вашингтонского обкома". Чтобы это понять, достаточно послушать его мнение о ситуации на Украине. Но вот речь зашла о Косово, и прекрасный специалист будто подменяется безумцем:

"Мы видим в случае Сербии и Косово дискуссию по поводу обмена территориями. Там конфликт улаживается, и это дает мне надежду - потому что когда-то этот конфликт казался неразрешимым".

В переводе на гривны, "улаживание конфликта" и "переговоры об обмене территориями" выглядят так: Денис Пушилин требует от Петра Порошенко оставить Мариуполь, признать ДНР и убираться восвояси, а чтобы ему лучше думалось, вводит 100% пошлины на товары из Украины (то есть организует пресловутую "блокаду", но со своей стороны") и периодически ездить пострелять над головами жителей украинских сел, чтобы помнили, кого боятся.

Этот сценарий многим бы мог понравиться. Но называть его улаживанием конфликта и переговорами об обмене территориями сложно. Обмен – это "ты мне, я тебе". Приштина уже заявила, что о населенном сербами севере в Белграде могут забыть, а вот прилегающие к Косово районы Сербии нужно отдать албанцам. "По-хорошему".

Видимо, армия – это на тот случай, если "по-хорошему" договориться не получится. Тем более, все довольно тревожно: живущие на севере края сербы уже пошли на показательный демарш и приняли декларацию, предполагающую упразднение косовской администрации в своих муниципалитетах. То есть в сепаратистском регионе Косово, будто он матрешка, оформились свои сепаратисты, понявшие, что рассчитывать они могут только на себя и еще чуть-чуть на Белград. А тут как раз и создание косовской армии подоспело.

Не надо, однако, считать, что эта армия только по сербскую душу. Упомянутый выше Харадинай шел на выборы с лозунгом "возврата исконно албанских земель". Территориальные претензии у него есть ко всем соседям – и к Черногории, на попытку разграничить границу с которой цивилизованным способом премьер Харадинай ответил мордобоем, и к Македонии. Нет разве что к Албании. Скорее, наоборот – есть мечта о "воссоединении" с оной.

Идея "Великой Албании", пожалуй, наиболее взрывоопасная из всех балканских геополитических идей. На Западе это прекрасно знали, поэтому, подписываясь на косовский проект, попытались обложить ватой как можно больше углов: например, косоварам запретили иметь албанскую символику в качестве государственной и объединяться с какими-то другими странами. Это даже зафиксировано в местной конституции, но что помешает изменить конституции? Косовской армии тоже не должно было быть, это прямо нарушает резолюцию Совбеза ООН 1244.

Впрочем, провозглашение независимости Косова тоже нарушает резолюцию 1244. Пойдя однажды по пути беззакония, остановиться бывает трудно.

Продавливая идею косовской независимости как путь к разрешению этнического конфликта, на Западе в целом осознавали: если все сведется к тому, что бывшие албанские боевики станут официальными ВС и полицией, оставшихся сербов просто перережут, нехорошо получится. Поэтому за безопасностью и порядком на линиях размежевания следят международные силы по линии НАТО и ООН, а у албанцев что-то свое для своих (92% населения). Правда, в оборот все равно пришлось брать бывших боевиков из числа тех, у кого клыки поменьше, переобучать их и воспитывать. Зато молодую косовскую государственность обложили множественными ограничениями, поставив контролеров чуть ли не на каждом углу.

Но Европа предполагает, а албанское национальное чувство располагает. Теперь всем контролерам и миссиям недвусмысленно указано на дверь. Мол, вы нас уже признали, а теперь оставьте в покое и не беспокойте своими звонками (разве что денег захотите дать).

Собственная армия – это уже решающий жест, почти что окончательный. Судя по всему, бывшего министра обороны будут звать Агим Чеку. Силами безопасности он руководит уже сейчас, а путь проделал громадный – от наёмника эпохи развала Югославии и боевика АОК (за этот период его карьеры, точнее, за участие в этнических чистках Сербия хочет его судить, да кто ж ей даст). То есть преемственность сохраняется – ровно та, какую хотели албанцы, и вроде бы не хотели в Брюсселе.

Что будет дальше – вопрос открытый. Албанское Косово намерено жить своей жизнью – без указивок из Брюсселя. Премьер Харадинай тверд в своем желании "возвращать исконные земли". На севере продолжают терять терпение "сербские сепаратисты".

В балканских условиях что-то подобное обычно означает войну – не сегодня, так послезавтра.

В Белграде к этой войне готовятся, о чем газета ВЗГЛЯД писала довольно подробно. Готовятся именно так, как принято: программой по модернизации и перевооружению собственной армии (разумеется, за счет помощи и поставок из России). Но если недавно сербские политики "не под запись" сопровождали это разговорами о "восстановлении справедливости", а на Западе твердили о "реваншистских настроениях" в сербском обществе, то теперь уже речь идет о защите родного дома.

Представьте, что неким пиратским гособразованием у вас под боком руководит человек, известный вам, прежде всего, этническими чистками вашего народа, созданием концлагерей для вашего народа и бандитизмом. Представьте, что вам известно о его намерениях, в которые входит дальнейшее отторжение земель вашего государства с вашими соотечественниками. Представьте, что он, вопреки всем договоренностям, создает собственную армию и плюет даже на возражения НАТО.

Почувствуйте себя сербом.

Дмитрий Бавырин