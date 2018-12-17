Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны

Речь идет о Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и Мурманском филиале Нахимовского училища

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл ледовые катки в Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища.

"Сегодня мы открываем три замечательных катка - в Казанском суворовском училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале нахимовского училища для того, чтобы вы росли сильными, смелыми, ловкими. Я уверен, что так и будет", - обратился Шойгу по видео-конференц-связи к участникам церемонии открытия катков.

Хоккейным командам училищ подарили новые комплекты экипировки и клюшки.

После торжественной церемонии открытия команды сыграют свои первые матчи на новом льду.