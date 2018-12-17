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17.12.2018
ТАСС

Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны

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Кадеты
Кадеты в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

Речь идет о Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и Мурманском филиале Нахимовского училища

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл ледовые катки в Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища.

"Сегодня мы открываем три замечательных катка - в Казанском суворовском училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале нахимовского училища для того, чтобы вы росли сильными, смелыми, ловкими. Я уверен, что так и будет", - обратился Шойгу по видео-конференц-связи к участникам церемонии открытия катков.

Хоккейным командам училищ подарили новые комплекты экипировки и клюшки.

После торжественной церемонии открытия команды сыграют свои первые матчи на новом льду.

15.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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1 комментарий
№1
17.12.2018 09:49
3 новых ВУЗа надо открыть, а не 3 катка...

или 3 завода по производству, например мед. аппаратуры для УЗИ. Хоть копии делать.
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