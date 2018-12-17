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17.12.2018
Военное обозрение

WSJ: Китайские хакеры атаковали сети компаний, сотрудничающих с ВМС США

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Американское издание The Wall Street Journal сообщает об атаках китайскими хакерами компьютерных сетей компаний, которые занимаются поставками оборудования, комплектующих и техники для военно-морских сил США.

Источник изображения: Википедия

Отмечено, что также китайские хакеры пытались получить доступ к базам данных других крупных компаний, включая те, которые имеют контакты с ВВС США.

Заявлено, что в первую очередь китайцев интересовали сведения о местонахождении боевых кораблей, о том, какие вооружения на них устанавливаются в рамках модернизации, какие компании за переоснащение отвечают. Также хакеры, как утверждает WSJ, пытались получить личные данные сотрудников компаний, отвечающих за контакты с ВМС и ВВС США.

Отмечено, что наиболее уязвимыми в данной ситуации являются мелкие американские компании, которые не имеют качественной системы киберзащиты. Эта уязвимость и позволила хакерам получить определённый доступ к информации, касающейся силовых ведомств США.

В СМИ США заявлено, что якобы мозговой центр китайских хакерских атак располагается на курортном острове Хайнань.

Примечательно, что в официальных сводках Пентагона осуществление внешних хакерских атак подтверждается, но при этом о том, что их осуществили именно из Китая, не говорится ни слова.

В The Wall Street Journal утверждают, что им о китайских хакерских атаках рассказали "информированные источники", имена которых нельзя публиковать в режиме общего доступа.

15.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
США
Проекты
ИТ
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