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17.12.2018
ТАСС

Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы на аэродром базирования

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Ракетоносцы преодолели более 12 тыс. км

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории России после визита в Венесуэлу. Об этом информировали в Минобороны РФ.

"Ту-160 преодолели более 12 тыс. км, выполнив дозаправку топливом в воздухе", - отметили в ведомстве. Ракетоносцы летели над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

Экипажи самолетов выполнили на практике "полетное задание в районе экватора при высокой влажности", добавили в Минобороны. Также они провели совместные полеты с экипажами истребительной авиации венесуэльских ВВС, сопровождавших самолеты РФ на отдельных этапах маршрута.

В российском военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16. Полет выполнялся соответственно Международным правилам использования воздушного пространства.

"В заключительный день международного визита делегации ВКС состоялась встреча командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиака Лартигеса", - сказали в Минобороны. Участники встречи обсудили ход выполнения полетов авиационных экипажей РФ и Венесуэлы.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе обсуждения вопросов военного сотрудничества командующий дальней авиацией ВКС России пригласил коллег принять участие в международном этапе конкурса летного мастерства "Авиадартс", который пройдет в рамках Армейских международных игр - 2019.

В новость были внесены изменения (03:38 мск) - добавлены цитаты Минобороны

15.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Венесуэла
Норвегия
Россия
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F-16
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Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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