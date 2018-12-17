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17.12.2018
ТАСС

Минобороны РФ: Мэттис уклоняется от предложения Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Это говорит о нежелании Вашингтона вести аргументированный и профессиональный диалог с Москвой, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем обращении предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия двух стран по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но из ведомства США не пришел даже формальный ответ. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что несколько дней назад через атташе по вопросам обороны при посольстве США были переданы два обращения Мэттису. Первое касалось ситуации в Сирии. "Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - уточнил Конашенков.

В обращениях подчеркивается, добавил генерал, что Минобороны РФ готово "к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки".

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", - сообщил официальный представитель. Это говорит "о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности", заявил Конашенков.

Обращение по Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что в первой ноте "выражена глубокая обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата". Отмечается, что поддерживаемой США "автономной администрации" не удалось добиться прогресса ни на политическом треке, ни в вопросах восстановления мирной жизни. В послании указывается, что на перспективах восстановления экономики Сирии негативно сказывается контрабанда углеводородов за пределы страны с подконтрольных США районов за Евфратом.

Возглавляемая США международная коалиция, отмечается в документе, шесть месяцев не может завершить разгром боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в районе Хаджина. "2 тыс. боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать девять населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат, где за последние месяцы под бомбардировками возглавляемой США коалиции погибло не менее полутора тысяч мирных жителей", - сообщил Конашенков, добавив, что по опыту сирийских войск взять такой район можно максимум за две недели.

В обращении также акцентировано внимание на нерешенной проблеме лагеря беженцев Эр-Рукбан.

15.12.2018
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