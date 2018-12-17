В ЕС отказались от введения санкций против РФ за "керченский инцидент"

Попытка украинского президента (и его кураторов) с помощью откровенной провокации в Чёрном море в очередной раз "натравить" Европу на Россию потерпела громкое фиаско. Европейский совет по итогам саммита распространил заявление, в котором не дал рекомендаций странам, входящим в Европейский союз, о введении антироссийских санкций за действия российских пограничников в районе Керченского пролива. Фактически это означает отказ коллективной Европы от новой порции санкций.

Источник изображения: ФСБ РФ

Напомним, что на введении антироссийских санкций фактически за выполнение российскими пограничниками своих прямых обязанностей по защите границ РФ настаивала, во-первых, Украина, во-вторых, несколько стран восточной периферии ЕС, включая Литву.

В документе, однако, инцидент в районе Керчи назван Евросоветом "нарушением Россией международного права". В то же время добавлено, что обеим сторонам (Украине и России) необходимо добиться "снижения эскалации".

При этом обозначилось направление, которое в большей степени волнует европейцев. Это возможность прохождения их собственными судами пролива из Чёрного моря в Азовское и обратно.

Из заявления Евросовета:

Нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских.

Нужно отметить, что Украина в качестве "жёстких мер" настаивала на введении санкций против портов РФ на Азовском море.

Напомним, что ранее, на брифинге ФСБ, было сообщено, что досмотр проходят лишь около 10-12% судов, следующих под Крымским мостом. При этом основной досмотр организуется для тех судов, которые следуют в азовские порты Российской Федерации, а не в порты Украины. Ситуацию с якобы "длительным досмотром" в Погранслужбе ФСБ назвали надуманной.