RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер, комментируя прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-160, заявил, что «самолеты такого возраста не являются провокацией», назвав их музейными экспонатами.

Посол Кевин Уитакер заявил, что он не знает о целях присутствия этих бомбардировщиков в соседней стране

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер (Kevin Whitaker) заявил: "Мы отметили присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов, не знаю, какова цель этого [визита]. Очевидно то, что мы привезли [в регион] судно-госпиталь, а россияне послали бомбардировщики, это тоже определенный сигнал".

Посол Уитакер подтвердил позицию своего правительства, заявив, что режим президента Николаса Мадуро "коррумпирован и неэффективен, и регион нуждается в возвращении демократии в Венесуэлу".

Два самолета прибыли через пять дней после встречи в Москве между президентами Николаем Мадуро и Владимиром Путиным. Самолеты приземлились в аэропорту Майкетии, обслуживающем Каракас, для совместных учений, продолжительность которых не уточняется. Речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, транспортном самолете Ан-124 и пассажирском самолете Ил-62, сообщили в Минобороны РФ, не указав причины перемещения.

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