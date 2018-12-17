Обозреватель (Украина): что происходит в воинских частях Украины

На Украине в полную боевую готовность приведены все воинские части. «Как только проголосовал парламент за введение военного положения, всех оставили в части. Привезли дополнительные кровати, их расставили даже в рабочих кабинетах. Теперь тут находимся круглые сутки, даже семейные», — рассказал OBOZREVATEL один из офицеров воинской части Киевской области.

''Ходим с оружием, БТРы заправлены''

В связи с военным положением в Украине проходят учебные сборы резервистов. В Минобороны говорят, что военнообязанным придется провести в воинских частях и учебках по 15-20 дней. Однако, как заверили OBOZREVATEL в ведомстве, до 25 декабря все уже вернутся домой. Тем временем, все воинские части приведены в боевую готовность. Подробности - в материале.

Едут в учебку и воинские части

По всей стране резервистов приглашают пройти учения. "В пятницу утром, 14 декабря, все сотрудники моего отдела проснулись и прочитали СМСку от нашего руководителя: "Ребята, я отправился на учебные сборы, буду недели через две". Мы, конечно, знали, что наш шеф служил в АТО, и как только объявили военное положение, он собрал рюкзак с вещами и был готов в любой момент выехать на учения. Но было все неожиданно", - рассказал OBOZREVATEL киевлянин, дизайнер одной из издательских фирм.

Как рассказали нам в Минобороны, на учебу забирают тех, кто входит в оперативный резерв первой очереди.

"Это люди, которые имеют военный опыт, служили в АТО и дали согласие на то, чтобы быть в резерве первой очереди", - пояснил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Роман Туровец

Эти военные направляются в учебные центры для переподготовки или приобретения новой специальности, где пробудут 20 дней. Многие из них уже проходят там учебу. Некоторых пригласят непосредственно в батальоны, там они пробудут 15 дней.

"Что касается военнообязанных, которые приписаны к подразделениям территориальной обороны на местах, то они могут иметь боевой опыт, а могут и не иметь. Но их тоже могут приглашать для учебы в тех областях, где введено военное положение. Например, в Херсонской области такие учения уже начались. Там военные пробудут 20 дней. Так что до 24-25 декабря все уже вернутся домой", - говорит Туровец.

За всеми резервистами на работе сохраняется их заработная плата. Кроме этого, им выплатят суточные от 12 до 30 гривен в день в зависимости от звания. Тем, кто на гражданке не работает, заплатят прожиточный минимум 1762 гривен.

Также всем резервистам заплатят по 1,5-2 прожиточных минимума (2643-3524 гривен) в зависимости от звания. И единовременное денежное поощрение 1600-3100 гривен.

Ходим с оружием, а БТРы заправлены

Также в полную боевую готовность приведены все воинские части по стране.

"В первый же день, как только проголосовал парламент за введение военного положения, всех оставили в части, никто домой не смог уехать. Привезли дополнительные кровати, мы их расставили даже в кабинетах, где работаем. Теперь тут находимся круглые сутки. Домой не отпускают даже семейных. Составлен график, отлучиться можно раз в неделю на 12 часов. В каких-то частях делают поблажки девушкам и женщинам, их чаще пускают домой. Но все ходим с оружием, все БТРы стоят полностью заправленные. Строго следят за соблюдением сухого закона. Правда, в некоторых частях умудряются выпивать даже в такое время, все зависит от командования", - рассказал OBOZREVATEL один из офицеров воинской части Киевской области.

Он говорит, что кормить их стали еще лучше. "Привозят еду, запакованную в судочки, есть мясо, фрукты, овощи, все вкусно. Еще полевая кухня есть", - отметил военный.

В Минобороны подтверждают: "Все воинские части приведены в полную боевую готовность. Поэтому военные должны присутствовать в части круглые сутки", - подытожил Туровец.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.