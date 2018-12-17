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17.12.2018
Военное обозрение

В США испытали космоплан VSS Unity и захотели понизить "границу космоса"

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Американская компания Virgin Galactic провела успешные испытания аппарата VSS Unity, который относится к так называемым космопланам. Во время испытаний - после отстыковки космоплана от носителя - были задействованы его собственные двигатели, которые позволили аппарату VSS Unity развить скорость около 2,9 М (в 2,9 раза выше скорости звука) и подняться на высоту 82,7 км. Это первый случай, когда космопланом преодолена высотная отметка в 80 км.

Источник изображения: Facebook/Virgin Galactic

В ходе испытаний на борту космоплана находилось исследовательское оборудование NASA.

Обращает на себя внимание тот факт, что, по принятым Международной авиационной федерацией нормам, высота в 82-83 км не является соответствующей космическому пространству. В этой связи само понятие "космоплан" в данном случае действительности не соответствует. И вместо того, чтобы добиться поднятия аппарата до реальных космических высот (от 100 км), в США решили продавить инициативу по снижению "высоты начала космического пространства" со 100 до 80 км. Заявлено, что снизить границу космоса необходимо для исследования характера работы космических аппаратов в верхних слоях атмосферы Земли.

Источник изображения: Facebook/Virgin Galactic

Во время выполнения полёта VSS Unity с помощью загруженного на его борт оборудования проводил исследование по разделению жидкости и газа в условиях слабой гравитации, а также другие эксперименты, включая изучение работы конструкции, защищающей грузы от вибрации при выходе космических аппаратов в космос.

Нужно напомнить, что VSS Unity – уже второе подобное детище упомянутой американской компании. Предыдущий вариант космоплана (VSS Enterprise) разбился в 2014 году в ходе неудачных испытаний.

14.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Virgin Galactic
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