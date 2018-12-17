Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал находящиеся в Венесуэле российские стратегические бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами, передает РИА Новости.

Ранее в аэропорту Каракаса совершили посадку два ракетоносца Ту-160, транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России.

Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея,

заявил Уитакер.

По его словам, Вашингтон обратил внимание на присутствие в Венесуэле бомбардировщиков 80-х годов. Получается, что США "привезли судно-госпиталь", а русские прибыли на бомбардировщиках, "и это тоже послание", добавил он.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность в связи с появлением в Каракасе российских военных самолетов, отметив, что не считает такой шаг Москвы дружеским жестом. Он заявил также, что страны региона должны быть готовы к действиям венесуэльского лидера, но не поддаваться на его провокации.

Между тем главком ВКС Сергей Суровкин поставил задачу организовать подготовку перелета авиационной группы, находящейся в Венесуэле, к местам постоянного базирования, и выполнить его в соответствии с утвержденным решением.

Два дня назад госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал прилет российских военных самолетов, обвинив "коррумпированные" власти России и Венесуэлы в растранжиривании государственных денег. В Москве назвали заявление Помпео непрофессиональным и неприемлемым, отметив при этом, что на американский военный бюджет можно прокормить всю Африку.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визиты в страну иностранных военных самолетов продолжатся.