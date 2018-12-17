НАТО расширит сотрудничество с Грузией

Североатлантический альянс выразил готовность углубить сотрудничество с Грузией в вопросе обеспечения безопасности на Черном море, передает ТАСС сообщение грузинского МИД.

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Данное сообщение опубликовано по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, прошедшего в Брюсселе под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга.

Участники заседания обсудили проблемы безопасности Черноморского региона. При этом представители НАТО заявили о готовности расширить сотрудничество с Грузией по этому вопросу, говорится в релизе.

Грузия достигла впечатляющего прогресса в процессе осуществления реформ и успешно продвигается вперед к интеграции в НАТО,

приводит пресс-служба слова генсека Столтенберга.

Тбилиси сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В 2015 и 2016 годах генеральный секретарь альянса заявлял, что Грузия обязательно станет членом НАТО, однако воздерживался от указания точных сроков. Очередной визит Столтенберга в Тбилиси намечен на март 2019 года.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Вашингтоне, что очень позитивно относиться к будущему вступлению в НАТО Македонии. По его словам, членство этой республики в альянсе значительно усилит возможности балканских стран "в противостоянии вредоносному российскому влиянию".

Помпео также отметил, что поставки газа в Европу из Каспийского региона по Трансадриатической ветке помогут таким странам, как Болгария снизить зависимость от российского природного топлива.