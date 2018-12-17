В США заявили о снижении боеготовности авиации ВМС и КМП

Счетная палата США продолжает публиковать данные о состоянии вооруженных сил Соединенных Штатов. Вслед за проверкой, проведенной в отношении резервного флота, Счетная палата проверила боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США, передает RT.

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Как заявил представитель Счетной палаты (СП) Джон Пендлтон, выступая в Сенате США, боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты не достигает поставленной Пентагоном отметки в 80%. Специалисты СП выявили множество проблем, касающихся не только состояния боевой техники, но и подготовки летного состава. Дефицит пилотов истребительной авиации для ВМС США составил 26% ,а для КМП - 24%.

Боеготовность воздушных судов ВМС США и Корпуса морской пехоты значительно ограничена в следствии старения техники, трудностями с техническим обслуживанием и снабжением. Подготовка летного состава также признана неудовлетворительной. Причем снижение боеготовности техники и пилотов наблюдается с 2011 года и продолжает неуклонно снижаться, несмотря на миллиарды долларов, направляемых на поддержание готовности самолетов к полетам. Причем все это объясняется довольно просто, чем больше летают самолеты, тем больше износ техники и меньше времени на ремонт. Тем более, что авиапарк ВМС и КМП в значительной степени устаревший.

Сообщается, что коэффициент готовности к боевым вылетам самолетов F/A-18E/F не превышает 66%. Замена же самолетов, по мнению аудиторов, на новейшие F-35 также ни к чему не приведет, так как у них такие же проблемы, а показатели их боеготовности еще ниже. По данным Пентагона, находящиеся на вооружении ВМС и КМП F-35 в марте–июне прошлого года смогли подняться в воздух и выполнить как минимум одну боевую задачу лишь в 52% случаев. Уровень боеготовности составил всего 15%.