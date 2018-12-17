На Каспии развернут спасательный авиаотряд

Каспийская флотилия обзаведется своей авиацией, в состав которой войдет поисково-спасательный отряд, сообщают Известия.

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Согласно решению Минобороны, отряд будет создан в 2019 году. На его вооружение поступят вертолеты Ми-14ПС и самолеты-амфибии Бе-200. Отряд станет своеобразной испытательной площадкой для выработки оптимальной тактики поисково-спасательных операций на море.

Оба летательных аппарата могут взлетать и садиться на воду. По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, спасателям на Каспийском море всегда найдется работа.

При этом морякам-каспийцам предстоит освоить новую технику (Бе-200 никогда, а Ми-14ПС в последние годы не использовались в ВМФ), а также определить тактику ее применения. Вертолеты снимут с хранения и модернизируют, а вот что касается Бе-200, то их придется подождать, поскольку контракты на их закупку пока не подписаны, добавил эксперт.

Россия никогда не держала на Каспии мощных авиационных группировок. Только во время Гражданской и Великой Отечественной войн в составе флотилии числились недолгое время отдельные эскадрильи.

Нет необходимости и сегодня усиливать ее военными самолетам, считает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Он напомнил, что в ходе последних переговоров все прикаспийские страны пошли на уступки, показав способность к взаимовыгодному диалогу. Сложившаяся сегодня модель коллективной безопасности на Каспии может послужить примером для других регионов. Регион стабилен, и из равновесия его могут вывести только сторонние игроки, отметил Ивашов.