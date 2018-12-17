Для ВМС Украины достраивают всего один малый артиллерийский катер "Гюрза-М"

Появившаяся ранее в украинских СМИ информация, что на киевском заводе "Кузница на Рыбальском" (бывший "Ленинская Кузница"), ведется строительство еще четырех бронекатеров для украинских военно-морских сил, не соответствует действительности. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на интервью главного конструктора ЧАО "Кузня на Рыбальском" Сергея Белозубенко.

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Как пояснил главный конструктор, информация о том, что на заводе ускоренными темпами ведется строительство малого бронекатера проекта 58155 шифр "Гюрза-М" и подписан контракт на строительство еще одного МБАКа, а также имеются контракты на строительство двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 типа "Кентавр", - не соответствуют действительности. На самом деле, пояснил Белозубенко, на предприятии осуществляется строительство только одного - седьмого малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М" для ВМСУ. Срок строительства составляет 9 месяцев.

Белозубенко немного "приподнял тайну завесы" над малым артиллерийским бронированным катером "Гюрза-М". Оказывается, на катер устанавливаются немецкие гидроакустические станции комплекса для выявления подводных пловцов Cerberus Mod2., а не украинская "Тронка", которая не подтвердила на испытаниях заданных технических характеристик. И чтобы там не утверждали украинские "патриоты", на катерах ее нет. Также не верна информация об установке на данных катерах ПТУР, поскольку на Украине отсутствуют ракеты, применение которых возможно в морских условиях, тем более в автоматическом режиме. На катерах установлены боевые модули производства "Кузни на Рыбальском" с 30-мм пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом, но ПТУР на них отсутствуют. Боевой модуль способен точно поражать цель при волнении до 3-х баллов.

Также Белозубенко рассказал и о новом проекте перспективного ракетного катера "Лань" с новейшими противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства. По его словам, украинское министерство обороны не торопится заключать контракт на постройку такого катера, хотя заявило об якобы успешных испытаниях ракеты "Нептун", но, как оказалось, ПКР не прошла госиспытаний.