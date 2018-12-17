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17.12.2018
Военное обозрение

МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы

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Для российской армии разрабатывается буксируемая 152-мм гаубица, необходимость которой в сухопутных войсках продемонстрировали боевые действия в Сирии, сообщают Известия со ссылкой Минобороны.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Новый вариант орудия 2А88, используемого в самоходной установке "Коалиция-СВ", должен быть готов к испытаниям уже в 2019 году. Орудие будет более компактным, что позволит транспортировать его не только тягачами, но и авиацией, например, в горы и другие труднодоступные и отдаленные районы. Не исключено, что для этого будет изменена длина ствола гаубицы, говорится в материале.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, решение о разработке нового варианта гаубицы поможет сохранить традицию серийного производства дуплексов: самоходная установка – буксируемая гаубица.

Он отметил, что существуют две причины начать производство буксируемой "Коалиции": во-первых, это будет более мобильная система, которую можно будет перебрасывать даже на внешней подвеске вертолета, во-вторых, унификация стволов и казенных частей значительно удешевит производство и обслуживание орудия.

Напомним, работы по созданию самоходной установки "Коалиция-СВ" начались в 2006 году. К 2013 году были созданы два первых опытных образца на шасси Т-90. На следующий год выпущена серия из 10 машин. Именно они в 2015 году приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

Установка способна поражать цели на дистанции до 70 км при скорострельности до 16 выстрелов в минуту.

14.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
17.12.2018 05:51
Вернуться на 100 лет назад, короткий ствол без дульного тормоза с дальностью 15км, под 3тн. и десантировании с Ми-171. Вся беда в буксируемых 152/155мм контузия от ДТ.
Буксировать научат "Тигр-2" с его 2 тн грузоподьемностью БК, конкурент есть 850кг буксируемая 105мм пушка США(или на "Хаммере") и 3500кг 155мм со штатным выстрелом.
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