МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы

Для российской армии разрабатывается буксируемая 152-мм гаубица, необходимость которой в сухопутных войсках продемонстрировали боевые действия в Сирии, сообщают Известия со ссылкой Минобороны.

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Новый вариант орудия 2А88, используемого в самоходной установке "Коалиция-СВ", должен быть готов к испытаниям уже в 2019 году. Орудие будет более компактным, что позволит транспортировать его не только тягачами, но и авиацией, например, в горы и другие труднодоступные и отдаленные районы. Не исключено, что для этого будет изменена длина ствола гаубицы, говорится в материале.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, решение о разработке нового варианта гаубицы поможет сохранить традицию серийного производства дуплексов: самоходная установка – буксируемая гаубица.

Он отметил, что существуют две причины начать производство буксируемой "Коалиции": во-первых, это будет более мобильная система, которую можно будет перебрасывать даже на внешней подвеске вертолета, во-вторых, унификация стволов и казенных частей значительно удешевит производство и обслуживание орудия.

Напомним, работы по созданию самоходной установки "Коалиция-СВ" начались в 2006 году. К 2013 году были созданы два первых опытных образца на шасси Т-90. На следующий год выпущена серия из 10 машин. Именно они в 2015 году приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

Установка способна поражать цели на дистанции до 70 км при скорострельности до 16 выстрелов в минуту.