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17.12.2018
Военное обозрение

МО РФ получит аэростаты нового поколения

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Российское военное ведомство получит привязные аэростаты нового поколения АКВ-05, предназначенные для охраны важных объектов, сообщают Известия.

Источник изображения: Газета МО РФ в Сирии "Русский витязь", https://iz.ru

Подобные комплексы, оборудованные системой видеонаблюдения, были испытаны в Сирии на базе Хмеймим и во время операции по освобождению Пальмиры.

АКВ-05 является оптико-электронной системой видеонаблюдения со встроенным тепловизором, позволяющей вести эффективную разведку (при нормальных метеоусловиях) в радиусе 10 км. С помощью мощной камеры можно рассмотреть номерной знак автомобиля с высоты 300 м на удалении более 2 км.

Источник изображения: Газета МО РФ в Сирии "Русский витязь", https://iz.ru

В качестве несущего газа для аэростатов используется гелий (50 кубов). Изделие способно удерживать на высотах от 300 до 1000 метров аппаратуру весом до 16 кг. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе – 75 часов.

Комплекс рекомендуется использовать при скорости ветра не более 15 м/сек, однако при необходимости может оставаться на посту при порывах до 25 м/сек.

Со временем аэростаты планируется оснащать и другим оборудованием: радарами, средствами связи и РЭБ.

По словам военного эксперта Вадима Козюлина, об аэростатах вспомнили с появление миниатюрных высокотехнологичных систем разведки. Аэростаты поднимают аппаратуру на значительную высоту, что существенно повышает их эффективность.

Эти комплексы оснащены большим количеством сенсоров и датчиков, которые контролируют происходящее на земле. Как только происходят какие-то изменения в обстановке (любые перемещения) немедленно включается программа обработки данных. Искусственный интеллект анализирует изменения и, если находит в них подозрительную динамику, подает сигнал оператору. Это позволяет своевременно реагировать на угрозу, рассказал эксперт.

14.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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