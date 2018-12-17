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17.12.2018
Военное обозрение

Украина возвращает в строй "Шилки"

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Командование ВСУ, задыхающееся от недостатка современной техники, вынуждено возвращать в войска даже те образцы вооружения, которые были признаны устаревшими до начала вооруженного конфликта в Донбассе, пишет Российская газета.

Источник изображения: https://twitter.com/ukrmilitary

Долгое время основой украинской ПВО являлся зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска". Всего в соединениях их насчитывалось около 70 единиц. Многие из них со временем начали требовать ремонта, а у ракет истекали сроки эксплуатации.

В то же время установки ЗСУ-23-4 "Шилка", доставшиеся по наследству от Советской Армии, были выведены на склады. Их планировали продать небогатым странам, а всё что останется – утилизировать.

Однако после развязывания войны в Донбассе и начавшегося формирования новых соединений, генералы столкнулись с дефицитом боевой техники. Уже летом 2014 года они начали возвращать в войска "Шилки". Поначалу для стрельбы по наземным целям брали единицы, лишь те, что не требовали серьезного ремонта. Но затем такими установками стали вновь вооружать подразделения ПВО.

Сегодня ЗСУ-23-4 поступают уже на вооружение морской пехоты. Капитальным ремонтом "Шилок" занимаются специалисты Балаклейского предприятия.

При этом по-прежнему предпринимаются попытки реализовать часть оставшихся машин за рубеж. С этой целью разрабатываются варианты модернизации. В рамках проектов предусматривалась замена старой радиолокационной станции на современный вариант, а также установка ракетного оружия. Тем не менее, желающих обзавестись такими установками пока не нашлось.

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Тунгуска
Шилка
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