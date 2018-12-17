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17.12.2018
Военное обозрение

Новый бронеавтомобиль "Тигр-2" покажут весной 2019 года

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Новый бронеавтомобиль "Тигр-2" будет показан весной следующего года, заявили в "Военно-промышленной компании", занимающейся разработкой. Перенос сроков показа первого образца бронеавтомобиля связан с внесением изменений в конструкцию броневика, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Компания "ВПК" перенесла показ первого образца нового бронеавтомобиля "Тигр-2" с конца 2018 года на март-апрель следующего по причине внесения ряда изменений, которые потребовало внести российское Минобороны. В компании пояснили, что поменялся ряд требований к броневику, поэтому пришлось вносить изменения в конструкцию, но при этом не уточнили, о каких требованиях идет речь.

Ранее сообщалось, что по сравнению с "Тигром-М", у нового броневика повысится противоминная стойкость до 2 кг в тротиловом эквиваленте ("Тигр-М" - 0,6 кг), баллистическая стойкость до 6а класса по ГОСТ ( 5 класс у Тигра-М), грузоподъемность - 2 тонны (1,2 т. - "Тигр-М" ). Кроме этого, "Тигр-2" получит новый двигатель и коробку передач, какие, не уточняется.

Новый бронеавтомобиль разрабатывается по заказу российского Минобороны с учетом опыта эксплуатации "Тигра-М" в реальных боевых условиях. Предполагается, что повышенная грузоподъемность броневика позволит устанавливать на него боевые модули в тяжелым вооружением.

"Тигр" ("ГАЗ-2330") — семейство многоцелевых бронированных автомобилей. Разработку в 90-х годах заказал иорданский король Абдаллы II, выделивший на это 60 млн. долларов, но в последствии от поставок российских броневиков отказавшийся. В итоге у Горьковского автозавода оказался готовый к производству армейский автомобиль. Массовое же производство было позже запущено по заказу МВД на Арзамасском заводе.

14.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
2А72
Тигр
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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