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17.12.2018
Военное обозрение

ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"

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Россия усилила группировку в Крыму, дополнительно перебросив туда сто "боевых самолетов нового типа", сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНИАН.

Источник изображения: Минобороны РФ

По данным украинской разведки, Россия дополнительно, к уже имеющимся на полуострове силам, передислоцировала в Крым сто самолетов "нового типа", заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. По мнению представителя украинской разведки, к "новому типу" самолетов относятся истребители Су-27 и Су-30 ВКС РФ, которые способны действовать на всей глубине Черноморского региона и почти на всей территории Украины.

Кроме этого, по заявлению Скибицкого, Россия усилила военную группировку в Крыму шестью подводными лодками опять же "нового типа", которые могут быть вооружены ракетными комплексами "Калибр" с дальностью поражения наземных целей до 1,5 тысячи километров. Также защиту побережье Крыма усилили 16 боевыми установками ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря, добавили в ГУР МО Украины.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в районе украинской границы Россия сосредоточила "сотни танков".

14.12.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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