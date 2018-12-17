Пекин намерен предложить Москве совместно использовать космодром Вэньчан

Россия является великой космической державой, отметил вице-губернатор провинции Хайнань Мао Чаофэн

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань считают Россию передовой космической державой и будут содействовать интернационализации космодрома Вэньчан для сотрудничества с РФ в этой отрасли. Об этом заявил в пятницу вице-губернатор этого региона КНР Мао Чаофэн.

"Все мы знаем, что Россия - великая космическая держава, и я также надеюсь, что у нас будет шанс развивать благоприятное сотрудничество с РФ по этому направлению", - отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС о перспективах развития хайнаньского космодрома Вэньчан.

По его словам, стратегия высшего китайского руководства по усилению открытости в отношении России и других стран ставит перед различными ведомствами КНР задачу проработки вопросов того, чтобы такое взаимодействие с Россией и прочими государствами было успешно налажено.

"Космодром Вэньчан - четвертая по счету площадка для космических запусков Китая. Мы будем содействовать его интернационализации в соответствии с общими тенденциями государственного развития и важными заявлениями председателя КНР Си Цзиньпина", - резюмировал Мао Чаофэн.

Строительство основной инфраструктуры Вэньчан было завершено в 2014 году. Близость космодрома к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно китайской космической программе, он будет использоваться для модулей космической станции КНР и в миссиях по исследованию Луны. В июле в интервью ТАСС губернатор провинции Шэнь Сяомин заявил, что власти региона готовы создать на территории Хайнань профильный российско-китайский центр.

Китай активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.