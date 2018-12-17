Космический фоторепортаж. Как российские космонавты обшивку "Союза" вскрывали
Сергей Прокопьев и Олег Кононенко.
Данные исследования отправят на Землю 20 декабря
В ночь на 12 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09".
Космонавты вскрыли теплоизоляцию и метеорную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли соскобы с поверхности, которые отправят вместе с панелью микрометеоритной защиты на Землю 20 декабря для дальнейшего исследования специалистами.
Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.
Фоторепортаж, сделанный нашими космонавтами — в галерее ТАСС.
14.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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