Космический фоторепортаж. Как российские космонавты обшивку "Союза" вскрывали

Данные исследования отправят на Землю 20 декабря

В ночь на 12 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09".

Космонавты вскрыли теплоизоляцию и метеорную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли соскобы с поверхности, которые отправят вместе с панелью микрометеоритной защиты на Землю 20 декабря для дальнейшего исследования специалистами.

Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Фоторепортаж, сделанный нашими космонавтами — в галерее ТАСС.