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17.12.2018
ТАСС

Космический фоторепортаж. Как российские космонавты обшивку "Союза" вскрывали

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Сергей Прокопьев и Олег Кононенко
Сергей Прокопьев и Олег Кононенко.

Данные исследования отправят на Землю 20 декабря

В ночь на 12 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09".

Космонавты вскрыли теплоизоляцию и метеорную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли соскобы с поверхности, которые отправят вместе с панелью микрометеоритной защиты на Землю 20 декабря для дальнейшего исследования специалистами.

Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Фоторепортаж, сделанный нашими космонавтами — в галерее ТАСС.

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
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