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17.12.2018
ТАСС

Источник: дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Ленобласти с 20 декабря

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Подразделение будет прикрывать западные границы России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Ленинградской области по охране западных воздушных рубежей РФ в следующий четверг - 20 декабря. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в военном округе.

"Согласно плану, зенитный ракетный полк соединения противовоздушной обороны Западного военного округа, оснащенный зенитным ракетным комплексом С-400 "Триумф", (дислоцируется в городе Луга Ленинградской области) заступит на боевое дежурство по охране западных воздушных рубежей России 20 декабря", - сказал собеседник агентства.

Около года назад, по сообщению пресс-службы Западного военного округа, дивизион заступил на опытно-боевое дежурство.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать самолеты, крылатые ракеты, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

14.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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